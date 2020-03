El Banco de Alimentos anuncia que no hará entrega directa de productos por el coronavirus

El Banco de Alimentos de Mallorca se ha visto obligado a prescindir momentáneamente de la mayoría de sus voluntarios por el coronavirus, lo que representa que se va a cesar el reparto de forma directa y presencial de los alimentos. La mayor parte de estos voluntarios son personas jubiladas y, por tanto, forman parte del grupo de alto riesgo de contagio. Para evitar graves consecuencias, la organización ha decidido prescindir de la ayuda de estas personas voluntarias para que cumplan las normas de aislamiento dictadas por el Gobierno.

A pesar de esta medida, todo el stock de alimentos no perecederos, que aún están almacenados hasta el fin de existencias, dado que no se espera la entrada de nuevos productos, están a disposición de las asociaciones necesitadas que pudieran solicitarlo. La dirección del Banco de Alimentos ya ha comunicado a la conselleria de Acción Social del Govern, así como a las personas que pudieran estar interesadas de esta situación. Sin embargo, no se podrá realizar la tarea de preparación de estas entregas, que hasta ahora realizaban estos voluntarios. Los productos frescos existentes ya han sido distribuidos.

Al mismo tiempo, el Banco de Alimentos se ha ofrecido para la coordinación entre las empresas colaboradoras, que le pudieran ofertar excedentes alimentarios que tuvieran en estos momentos, con las entidades benéficas interesadas en obtener estos productos, de tal forma que puedan acudir directamente a dichas empresas a recogerlos.

La organización benéfica anuncia también que tanto las líneas telefónicas, como el correo electrónico del Banco de Alimentos, continúan abiertas para cualquier información o coordinación necesaria.

La fundación lamenta que se haya visto obligada a interrumpir este servicio de distribución directa de alimentos a las personas con necesidades, si bien se trata de una decisión provocada por fuerza mayor como consecuencia de la alarma sanitarias. A pesar de ello, anuncia que continuará colaborando y coordinando el trabajo para la distribución de su actual stock hasta fin de existencias.