Breves sobre el coronavirus en Mallorca

Prohíben desembarcar en Cabrera

Tras decretarse el estado de alarma, se ha prohibido desembarcar en Cabrera como medida de prevención ante la propagación de la pandemia. Además se ha restringido la navegación en aguas de Cabrera en embarcaciones particulares. Cabe destacar que estas medidas se suman a las de unos días cuando se dictó el cierre de todos los refugios ante la crisis del coronavirus.

Acuerda la suspensión de todas las actuaciones judiciales

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) acordó ayer la suspensión de toda la actividad judicial en el archipiélago a excepción de las actuaciones urgentes que, de no practicarse, podrían "causar perjuicios irreparables".

El TSJIB informó en un comunicado de que en una reunión telemática celebrada este domingo se acordó mantener las actuaciones para encarcelamientos urgentes, medidas cautelares imprescindibles como las de protección de menores y mujeres víctimas de violencia machista y los servicios de guardia. También se mantienen las actuaciones perentorias del Registro Civil (licencias de enterramiento, matrimonios, inscripciones de nacimiento), las que impliquen a personas detenidas, las urgencias de vigilancia penitenciaria y los juicios urgentes por ley, entre otras.

Los planes del cuñado del Rey se ven trucados

Con motivo de la crisis del coronavirus, los permisos otorgados a Iñaki Urdangarin se han visto paralizados, impidiéndole salir de la cárcel por el protocolo para evitar la propagación del Covid-19. Precisamente este fin de semana el cuñado del Rey debía salir de la cárcel de Brieva en un nuevo permiso, pero con el estado de alarma este permiso se ha anulado.

El abogado de Urdangarin, preguntado por estos permisos y ante la decisión de la Fiscalía de recurrir el auto, aseguró que ya lo estudiará. Será la Audiencia de Palma quién decidirá finalmente si los podrá tener o no.

Suspende toda la actividad de la Cámara

El Parlament anunció ayer la suspensión de sus actividades (sesiones plenarias y comisiones) mientras esté el Real Decreto del estado de alarma y sus posibles prórrogas. También quedan anulados los plazos de tramitación de leyes en curso y de toda iniciativa parlamentaria. También se estableció que solo podrán acceder a la Cámara los miembros de la Mesa, portavoces, miembros de la Diputación, diputados y personal del Gabinete de Presidencia. También, personal de servicios esenciales de la institución y eventuales de los grupos parlamentarios.

Más de 330 puntos de venta de periódicos en la isla

Los locales en los que habitualmente se vende prensa diaria, como kioscos o gasolineras, continúan abiertos durante el estado de alarma, porque el Gobierno los ha eximido de la obligatoriedad de cerrar. Diario de Mallorca sigue presente cada en más de 330 puntos de venta para cumplir su compromiso con los lectores, así como en su página web diariodemallorca.es, para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos en esta situación excepcional.

Prepara material sanitario para remitirlo al Ministerio

Las facultades de Enfermería y Fisioterapia, de Medicina y de Ciencias de la Universitat de les Illes Balears (UIB) elaboraron a partir de ayer el inventario de recursos materiales disponibles en el centro universitario para remitirlo al ministerio de Sanidad. A partir de hoy se comunicará al Ministerio el material disponible (mascarillas, bastoncillo, batas y guantes, entre otros) y lo pondrá a su disposición ante la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Se trata de material de uso habitual en las actividades de investigación y, especialmente, en las prácticas que se llevan a cabo en los laboratorios y salas de simulación clínica de la Universidad.

Las oficinas solo abrirán de 9.30 a 12.30 horas

Correos ha reducido a tres horas el horario de apertura de la red de sus 2.500 oficinas postales, de forma que estarán abiertas entre las 9.30 y las 12.30 horas, y sólo atenderán el servicio postal público básico y no el resto de servicios y productos que también ofrecen estos establecimientos. Además, las oficinas de Correos contarán con el personal "estrictamente imprescindible" y en ellas se guardarán "todos los protocolos" establecidos por las autoridades sanitarias, según informó la sociedad postal pública.

AECC pide a los pacientes oncológicos que se informen sobre cómo evitar el contagio

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) recordó ayer que los tratamientos en pacientes oncológicos pueden suponer inmunosupresión, por lo que deben ser especialmente cautelosos para protegerse lo máximo posible frente a una infección por coronavirus Covid-19. Al respecto, la AECC ha elaborado una guía que responde a las dudas recibidas a través de sus canales online, telefónico (900 100 036) y de sus delegaciones en toda España con el fin de hacerlas extensibles a toda la ciudadanía.

UOB denuncia que inspección educativa obliga a los docentes a desplazarse entre islas

Unió Obrera Balear, sectorial de enseñanza, denunció ayer que los docentes que se han encontrado en otra isla cuando se ha decretado el estado de alarma, han recibido presiones por parte de los inspectores para que se trasladen a la isla donde tienen la plaza. "Estas presiones chocan frontalmente con la consigna general de quedarse en casa, evitar desplazamientos y no viajar si no es por fuerza mayor, y con las últimas instrucciones de Educación según las cuales no se debe hacer acto de presencia en los centros educativos", indicó la entidad en un comunicado, que reclamó al Departamento a rectifique su actuación.