"Nos están asustando a las personas mayores"

"El trabajador de la Cruz Roja no ha entrado en casa. Después de llamar al timbre, le he abierto y me ha alcanzado la bolsa de la comida alargando el brazo. Iba con mascarilla y guantes. Hasta el sábado entraba sin problemas, pero ahora todo ha cambiado". Juan Carlos Santos Pérez, de 67 años, vive solo en el barrio de Nou Llevant y es usuario del Servei Municipal de Menjar a Domicili. "Yo no tengo miedo al contagio ni a la muerte, aunque a las personas mayores nos están asustando con todas estas medidas". Y reproduce una frase que leyó hace poco del neurocientífico Joe Dispenza: "El miedo es la mayor emoción que produce esta enfermedad". No lo dice por él, repite, y matiza que, "de todos modos, está bien que se apruebe cualquier decisión que evite aún más la propagación del coronavirus".

Como Juan Carlos, más de 600 personas son atendidas en Palma y 18 en Marratxí por los llamados agentes sociales de la Cruz Roja, que ejercen de repartidores del servicio de comida a domicilio que los dos consistorios gestionan a través de dicha entidad. La labor de sus trabajadores "no es solo el simple reparto, sino que realizan una atención personalizada y se preocupan de su situación, de si tienen dificultades de movilidad, deterioro físico o aislamiento, por ejemplo", detalla la coordinadora, Inma Molina. Sin embargo, estos días de cambios en la rutina, los mayores "se sienten más solos" y las llamadas a la Cruz Roja se han incrementado. "Muchas son para pedirnos información sobre este servicio y otras de usuarios que están preocupados por si no les llevamos la comida", resume.



Más repartos



Hasta ahora, también repartían en los centros de día municipales de la Soledat (Can Ribas), Ciutat Antiga y es Jonquet, pero como han sido cerrados, han tenido que ampliar las rutas "para atender a 63 personas más que recibían los menús en los centros y ahora se tienen que quedar en casa". Dice la responsable técnica que "en los próximos días se evaluará con los dos ayuntamientos si es necesario hacer más repartos". La empresa de cátering con la que trabajan "está preparada para un posible aumento de peticiones", así como la Cruz Roja en caso de que tenga que dar una respuesta masiva a través de sus voluntarios. Incluso el Ejército está a disposición de las comunidades autónomas para este cometido, aunque "por ahora no hace falta", afirma.

Mientras dura la reclusión, los repartidores "son los ojos y la voz de estas personas mayores, por lo que pueden acudir a ellos cuando lo necesiten. Lo importante es que no cunda el pánico y para ello también tienen un teléfono de contacto directo, sin pasar por la centralita", concluye la coordinadora del Servei Municipal de Menjar a Domicili.

Tener que quedarse en casa es lo que peor lleva Juan Carlos, y eso que está "un poco débil" porque a principios de marzo le pusieron un marcapasos. Ayer salió para ir a la farmacia, al banco y a comprar "lo básico" en el supermercado, pero ahora no está haciendo las largas caminatas por Palma que tanto le gustan, sino que se sienta "en el sofá a ver películas del DVD o de Paramount, que suelen ser muy buenas". Dejará una visita pendiente a la herboristería de una amiga de Sencelles y el café o almuerzos con otros amigos "para cuando se normalice esta situación tan extraña para todos".