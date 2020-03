"¡En 12 horas habéis montado el Circo del Sol en los balcones!"

Pepe de Miguel, un cómico mallorquín, protagoniza en Twitter uno de los vídeo más comentados en España en estos momentos sobre la crisis del coronavirus. En tono desenfadado y con grandes dosis de ironía, De Miguel comenta sorprendido la cantidad de iniciativas que han llevado a cabo los ciudadanos en los balcones para sobrellevar la cuarentena desde el primer día de confinamiento, una realidad que, asegura, contrasta con lo que pasó en Italia, donde empezaron a surgir iniciativas ciudadanas de entretenimiento colectivo a partir del quinto día de encierro.





Aquí tenéis el vídeo original! Estamos creando unas expectativas muy altas... pic.twitter.com/hivu9wSkoA — Pepe Demi (@SrPepeDemi) March 16, 2020

"Aquí, el día uno y medio ya habíamos montado el Circo del Sol, conciertos... ¡Que llevamos 12 horas encerrados! ¿No puedes estar 12 horas encerrado solo en tu casa?", argumenta De Miguel, que para exponer sus argumentos utiliza una pizarra donde compara esquemáticamente la cronología de las 'performances' realizadas en Italia y las que se llevaron a cabo en España desde el día uno de confinamiento."Aquí, al día y medio, ya habían salido iniciativas de hacer bingo por la ventana, de hacer trapecismo, de hacer puenting desde el balcón... ¿Qué os está pasando?Si en el día uno y medio, me estáis dando todo esto, ¿qué me vais a ofrecer más adelante? Del día 10 al día 15 ya me espero que me salga un tío en pelotas a cantar el", continúa De Miguel, en alusión a una canción partisana que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y que ahora se utiliza recurrentemente en movilizaciones ciudadanasPara concluir su exposición, que se sucede a un ritmo frenético, este joven concluye: "Me habéis creado desde el principio unas expectativas que no vamos a poder mantener el resto de la puta cuarentena,En declaraciones a este diario, este joven cómico queuna vez al mes asegura sentirse sorprendido por la repecursión de un vídeo que ha tenido "millones de visitas". "Me ha llegado a escribir gente de Sudamérica. Y voy a hacer una colaboración con Leit Motiv, el programa de. Sólo en Instagram [@pepedemi] ha tenido 70.000 reproducciones. En Twitter también [@srpepedemi] y luego lo han compartido muchas cuentas, como Cabronazi, que tiene centenares de miles de seguidores", explica.Asegura que elpara superar esta crisis y aclara que respeta mucho a la gente que, desde sus balcones, se dedica a amenizar el confinamiento a sus conciudadanos. "Yo satirizo con que todo está siendo tan bueno que será difícil superarlo a medida que avance la cuarentena", argumenta.El vídeo de De Miguel ha generado una catarata de comentarios en Twitter. "No sé quién es, pero es un gurú", ha comentado por ejemplo el. "En apenas un minunto ha hecho una radiografía de los españoles, ¡qué grande!", decía otro.