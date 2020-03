La puerta del Parc de Ses Estacions que se olvidaron de cerrar

El estado de alarma decretado por el Gobierno español dice que puedes salir a la calle "solo si es imprescindible". Cuenta, evidentemente, con algunas excepciones: "Comprar alimentos, fármacos, ir al banco y a hospitales. También ir a trabajar si no hay otra alternativa. Además, pueden ir a los kioscos, que siguen abiertos, pues se continúa haciendo la distribución habitual de diarios".

Así que yo, en Palma, fui ayer a mi kiosco habitual en la inmensa plaza de España, pero me encontré con la sorpresa (no me he leído, desde luego, todo el 'estado de alarma') de que el Parc de Ses Estacions, que suelo atravesar paseando con mi pincher 'Anubis', estaba cerrado con inmensas y gruesas cadenas y candanos.

¿Cerrado?, que va, que va, había una puerta (bueno, a estas alturas del mediodía del domingo, la Policía Nacional, que no la local, ya se ha encargado de cerrar) que se olvidaron de cerrar y, claro, por ahí se fue colando todo el mundo, desde ciclistas a paseantes de perros, por supuesto, y, cómo no, todo tipo de transeúntes que prefirieron pasear por el parque que ir por las vulgares y aburridas aceras.

Cuando descubrí a la patrulla de la Policia Nacional junto a mi kiosco (bueno, mío no es, no), le comenté lo de la puerta abierta y lo de la gente en el interior de la plaza. Enseguida se pusieron en marcha y (creo) solucionaron el entuerto, pues era cosa de salud vecinal y estatal.

Los carteles que estaban pegados con un celo muy, muy, cutre, explicaban que el parque había sido cerrado, bueno, no del todo, "por aplicación de las normas sanitarias". Por cierto, normas sanitarias que, supongo (eso no se lo comenté a los policías porque lo consideré innecesario), no afectan al sin techo que lleva semanas, meses y años viviendo en una especie de tienda de campaña (o ni eso) que se ha construido en medio de los arbustos.

El hombre, al que pueden ver rodeado de botellas de agua ¿por qué tanta agua?, dormía, a primera hora de la mañana de ayer, con enorme placidez en mitad del Parc de Ses Estacions, este fin de semana y, se supone, que próximos días, su mansión, su palacete, su finca particular, pues no creo que ni policía nacional ni policía local se atrevan a sacarlo de ahí si no lo han hecho hasta ahora. Bueno, puede que ahora que van a cerrar el parque de verdad, en serio, "por aplicación de las normas sanitarias" le den cobijo en algún albergue. Digo, no sé.

Ya ven, pura anécdota, pero cosas que pasan, sin duda, en el primer día del estado de alarma, aunque todo dicen que empieza a las ocho de la mañana de mañana lunes, cuando las cadenas y candados del Parc de Ses Estacions estarán cerrados.