El Govern aprueba 50 millones para pimes y autónomos

El Govern ha acordado movilizar de inmediato 50 millones de euros para dar liquidez a pequeñas y medianas empresas de Balears (las que tienen hasta 250 trabajadores) y autónomos a través de ISBA, con un interés "prácticamente cero", según ha anunciado la presidenta Francina Armengol. Además, ha acordado la prohibición de visitas a residencias de la tercera edad y centros de menores.

Armengol ha explicado que el Govern está pendiente de las decisiones que adopte mañana el Consejo de Ministros para adoptar más medidas que complementen las que pueda acordar Madrid.

Junto a ello, ha hecho una llamada a los turistas nacionales e internacionales que permanecen en Balears para que abandonen las islas, asegurando que "se les dará todas las facilidades para que puedan salir". Esta tarde el Govern prevé pedir a la ministra Reyes Maroto que se acuerde el cierre ordenado de todos los hoteles, con un protocolo de actuación para que los clientes puedan abandonarlos y regresar a sus lugares de residencia.

Junto a ello, Armengol ha manifestado que confía en que hoy mismo el Ministerio de Fomento apruebe su petición de "restricción casi absoluta" de las "entradas nacionales e internacionales", así como de las salidas, en aeropuertos y puertos de las islas, exceptuando a baleares que deban regresar a las islas o casos de emergencia.

Armengol ha efectuado estas declaraciones tras la reunión de seguimiento de las medidas para afrontar el coronavirus con agentes sociales y económicos, a la que han asistido los máximos responsables de CAEB, Carmen Planas, Pimem, Jordi Mora; CCOO, José Luis García, y UGT, Alejandro Texías.

En el encuentro se ha acordado la creación del Consejo de Relaciones Laborales, integrado por la administración autonómica, la patronal y los sindicatos, para mediar ante conflictos que previsiblemente se producirán.

Tanto Armengol como el conseller Iago Negueruela han insistido en que "no debe haber despidos" a causa del coronavirus y que en todo caso debe recurrirse a los expedientes de regulación temporal de empleo. "No cabe despidos, no son legales", ha dicho tajantemente Negueruela.

Tanto los representantes del Govern como de la patronal y sindicales han pedido "calma" a empresarios y trabajadores a la espera de todo el paquete de medidas económicas que acuerde mañana el Gobierno central.

A ello, el presidente de Pimem ha apelado a los propietarios de locales y oficinas a hacer "una rebaja" en los alquileres "para que el efecto económico sea lo más bajo posible".

Junto a ello, otra de las medidas acordadas hoy en el Consell de Govern ha sido la de la reorganización del personal funcionario, de tal modo que cada conselleria decidirá los necesarios para cubrir los servicios a los ciudadanos que exigen una presencia física y priorizará que todo lo que pueda realizarse por teletrabajo se haga con esta fórmula.