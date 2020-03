Una enfermera de Ibiza da positivo en Madrid por coronavirus

La ibicenca Carola Rodríguez del Campo dio positivo el pasado miércoles en la prueba del coronavirus que le practicaron en Madrid, donde reside. Rodríguez es enfermera en el hospital 12 de Octubre, situado en el sur de la capital de España, en el barrio de Villaverde. En ese centro hospitalario, Rodríguez trabaja en Medicina Interna, que el 6 de marzo fue convertido en una planta específica para tratar el coronavirus.

"No sé cómo me contagié", explicó ayer, vía telefónica, a esta redacción:"Cuando mantuve contacto con pacientes positivos, al menos los que se saben, yo llevaba puesto el equipo de protección individual (EPI)", compuesto, entre otras cosas, por "bata impermeable, mascarilla y gafas".

Pero de esos EPI queda poca cosa: "Ya no hay nada de nada. Mis compañeras están trabajando ahora bajo mínimos, sin los equipos de protección, con batas de papel que calan. Ha sido todo un descontrol. Hasta el miércoles, que fue cuando me tuve que quedar en casa porque tenía síntomas, sí que teníamos equipamiento".

Rodríguez cree que no ha tenido ningún contacto con pacientes sospechosos sin llevar puesto el EPI: "Quizás fue otro paciente no sospechoso, o un familiar de un enfermo. O cualquiera en la calle".

El miércoles se despertó con síntomas: "Tenía fiebre. Fui a Medicina Preventiva y me hicieron la prueba. Permanecí en casa hasta que me dieron la prueba, el jueves, y di positivo". Ayer seguía aislada en su hogar junto a su pareja, Dani, y su hija, Aina, de sólo un año. "A Dani no le tuvieron que hacer la prueba porque también tenía los mismos síntomas, fiebre y problemas respiratorios. Dieron por hecho que era positivo. Le han dado la baja en el trabajo".

No saben, de momento, si su hija está contagiada: "Suponemos que sí, pero los niños suelen ser portadores asintomáticos y por suerte casi no les afecta. Ella se encuentra bien". Aina cumplió el jueves un año de edad: "El sábado íbamos a celebrar la fiesta. Incluso iban a venir mis padres desde Eivissa, pero se han quedado en la isla".

Del sábado al domingo han notado "bastante mejoría". "Tuvimos fiebre –explica– el miércoles y el jueves. Eran decimillas, pero sentía el cuerpo como si fueran 39 grados. También tenía algo de dificultad para respirar. Pero desde el sábado hemos notado una mejoría significativa. A Dani aún le duele algo el pecho. Dicen que a los hombres les afecta algo más el Covid-19". Explica que ha tomado paracetamol para la fiebre.

Carola Rodríguez vive en Madrid desde el año 2002. En Ibiza iba al colegio de las monjas Trinitarias. Luego estudio en el instituto Quartó de Portmany.

La ibicenca insta a la población a no salir a la calle: "Parece que la gente no se da cuenta lo que está pasando. Esta mañana vi a una familia con sus cuatro hijos salir a pasear. Si todos hacemos eso?".