El coronavirus deja la tele sin aplausos

España vive una situación excepcional por el coronavirus y la tele no podía dejar de acusarlo. Uno de los principales riesgos de contagio son las grandes aglomeraciones y algunos de los programas ya han tomado medidas no invitando al público a asistir a sus programas, tanto los que se realizan en directo como los que se graban. La restricción afecta a espacios de todas las cadenas. Entre ellos: OT y La mañana (TVE-1), El programa de Ana Rosa y Sálvame (Tele 5); Todos es mentira (Cuatro); El hormiguero (A-3 TV); El intermedio y Zapeando (La Sexta), Planta baixa y Tot es mou (TV-3) y Late motiv y La resistencia (#0 de Movistar).

Entre las medidas más destacadas está la de TVE que hoy, por primera vez en 40 años, no emitirá el informativo territorial balear de las 14 horas, dejando solo el de las 14 horas.

El primero en tomar la decisión de no contar con público ha sido Josep Pedrerol, que la pasada semana hizo El chiringuito de jugones (Mega) sin su presencia, y que ahora cierra durante dos semanas al no haber Liga ni de Primera ni de Segunda A. Le siguieron el jueves espacios como El hormiguero (A-3). Pablo Motos, su presentador, empezaba el programa en un plató vacío por primera vez en 14 años (llevaba días reducido el aforo) llamando a la calma, aunque en un tono que no escondía la preocupación: "Es la primera vez que me enfrento a un programa así", confesaba.

El plató de 'El hormiguero', de Antena 3, en una inusitada imagen sin público.

Por su parte, Ana Rosa Quinta explicaba así el porqué de esa ausencia en su programa: "Normalmente siempre hay personas que quieren venir (...), pero. claro, las sillas están muy juntas. Por respetar ese espacio recomendable de un metro, hoy no han venido". David Broncano también comentaba la extraña situación en La resistencia: "Es raro que no se oiga el aplauso del público", decía. Y como los colaboradores se sentaban respetando las distancias, comentó. "Esto parece un cine porno".



Con humor



Más radical era Andreu Buenafuente, que ya que no contaría con el público decidió el pasado miércoles cambiar su plató de Movistar+ por uno más reducido. Hasta rebautizó el programa. Late motiv bunker ha pasado a llamarse. Y el showman, tras comenzar diciendo: "Vamos a hacer el programa. No es el mismo ni desde el mismo sitio, vamos a tomar precauciones", señaló.

Wyoming también afrontaba con humor la situación, asegurando que disponía de un dispositivo de última generación para sustituir al público. "Tiene todo lo que necesitamos para hacer funcionar un programa: el botón de las risas, que lo usaremos cada vez que yo haga un chiste; el de los aplausos, que se usará cada vez que un momento roce la excelencia, y el de los abucheos, que usaremos con muy poca frecuencia".

En TV-3, por su parte, programas en directo como Planta baixa y Tot es mou ya no cuentan con el público tampoco. Y no solo eso, fuentes de la cadena comentan que ya han dado un paso adelante para resolver cualquier contingencia que se pueda producir.

Pero no solo los programas en directo se han visto afectados. Y si en los próximos días se emitirán concursos como El cazador (TVE-1) y Ahora caigo y ¡Boom! (A-3 TV) en el que se oyen los aplausos y se ve la reacción del público presente será porque estos ya habían sido grabados con antelación. Con público o no, y si las medidas no se hacen más resctrictivas, los programas intentarán seguir adelante. Y la gente, confinada, consumirá más televisión. "Hay que entretener a España", decía Broncano. Más que nunca, the show must go on.