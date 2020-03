La Policía Nacional ordena a la población que se quede en casa y les recuerda por megafonía que solo puede salir en caso de necesidad por el estado de alarma ante el coronavirus. Así ha actuado en el paseo del Molinar este domingo y también en otros puntos de Palma en los que ha habido afluencia de gente.



Este domingo, los comercios, bares y restaurantes han cumplido con las restricciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia de coronavirus, pero no así los ciudadanos, que han salido a la calle para patinar, correr, ir en patinete eléctrico y pasear.



Ante esta situación, la Policía Nacional se ha visto obligada a intervenir y ordenar a los ciudadanos que si no es por motivo laboral o de necesidad no pueden circular por la calle. Sobre el paseo del Molinar, una furgoneta policial emitía un mensaje por megafonía ordenando a todos que regresaran a sus casas.



Los agentes, protegidos con mascarilla, también paran a quienes ven paseando o circulando, ya sea en bicicleta o en otro medio, para preguntarles adónde se dirigen.



La Guardia Civil también supervisa en este día la entrada de clientes en grandes superficies y la Policía Nacional está informando en la vía pública a los ciudadanos que han salido a la calle sin tener en cuenta las prohibiciones del estado de alarma decretado.





