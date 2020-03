Alarma a medio gas en Mallorca por el coronavirus

Frente a la epidemia. Mercados de Mallorca registraron una buena actividad de muchos clientes que querían llenar la despensa. Pese a la alarma decretada, ayer por la mañana muchas terrazas se llenaron de clientes

Muchos mallorquines desafiaron el estado de alarma decretado a raíz del coronavirus. A pesar de los llamamientos de quedarse en casa para evitar contagios, muchos fueron los que salieron de sus hogares a disfrutar de la ciudad y los pueblos de la isla. Es cierto que con menor afluencia de lo habitual, pero las terrazas registraban una notable actividad. El estado de alarma por la pandemia se vivió a medio gas en la isla.

Los mercados municipales de Palma, como es el caso del de Pere Garau o el Olivar, no vieron mermada su afluencia habitual de público. Desde primeras horas de la mañana empezó a llegar gente a los puestos como un sábado cualquiera. Es verdad que muchos compraban los productos típicos de primera necesidad. Curiosamente, las terrazas de los bares cercanos a los mercados fueron las que estaban prácticamente llenas. "Hemos aprovechado para hacer la compra y tomarnos un café, luego nos recluiremos en casa", aseguraba Cati Rubí justo después de llenar su carrito en el mercado de Pere Garau.

El puesto de gallinas, canarios y conejos vivos es uno de los habituales desde hace décadas. Se coloca en la explanada exterior y ayer no podía ser menos. Lo mismo ocurrió con los payeses que llevan sus verduras a vender a esta plaza de abastos. "Mi abuelo ya venía aquí", recordaba Lorenzo Gayà. A este payés no se le pasó por la cabeza interrumpir su actividad pese a la alarma del coronavirus. Recuerda que la subsistencia de muchos agricultores mallorquines depende de estos mercados.

Los vendedores se plantearon el trabajo de ayer como el de todos los días. En la mayoría de mercados la zona del pescado y la carne eran las más concurridas y algunos clientes se paseaba entre los puestos con la mascarilla puesta.

La plaza de España, centro neurálgico del bullicio diario de Palma, contaba con los bancos llenos de gente dando de comer a las palomas y los bares que estaban abiertos con todas sus mesas llenas. Es cierto que había muchos turistas, pero también mallorquines que decidieron desafiar al coronavirus y hacer vida normal. Jaime Gómez era uno de ellos y justificaba sus paseos por la plaza de España y la calle Sant Miquel: "Creo que es exagerado el encerrarse en casa. Si vamos con cuidado podemos aprovechar un día de primavera tan bueno".

El de Santa Catalina es otro de los mercados tradicionales. Es famoso por su tardeo que ayer estaba suspendido por orden gubernamental. No obstante, algunos bares tenían abierto para atender a los clientes que acudían a realizar sus compras habituales. Por la tarde no se registró el bullicio de un día de tardeo. No obstante, los bares del mercado, así como de la barriada de Santa Catalina no paraban de atender a clientes. Muchos de ellos turistas que no quisieron quedarse en el hotel. Lo mismo ocurrió en la Platja de Palma, donde los turistas llenaron las terrazas y se pasearon con el tren turístico con total normalidad.

Donde sí se notaba la falta de gente era en calles comerciales del centro de Palma: Jaime III, el Born o Paseo Mallorca. Estuvieron prácticamente vacías y un número muy bajo de coches circulaban por ellas.La imagen inédita que nos trajo ayer la alarma del coronavirus fue ver los cines, como es el caso de Ocimax, cerrados en pleno sábado por la tarde y sin gente en sus alrededores.

Pueblos fuera de lo habitual



El de ayer no fue un sábado normal en los pueblos. Con el estado de alarma decretado parte de la Part Forana sí se quedó en casa pero son muchos los que aún así acudieron en masa a los supermercados en busca de provisiones a pesar de que los distribuidores avisaron por activa y por pasiva que el abastecimiento está garantizado y de que las autoridades reiteran que estas aglomeraciones implican riesgo de contagio. Muchos comercios cerraron sus puertas, los bares estaban vacíos y las plazas y parques eran un desierto.

Eso sí, muchos ciudadanos quisieron aprovechar la primera hora de la mañana para acudir a las tiendas de comestibles de los pueblos o de los mercados, como en Alaró, donde había instaladas cuatro paradas de alimentación aunque a media mañana el número de personas que compraban fruta y verdura ya había descendido notablemente. La concurrida Plaça de ses Verdures de Manacor tampoco presentaba su aspecto habitual de un sábado por la mañana, igual que la plaza de sa Bassa, vacía de gente.

En Cala Millor las colas para poder acceder a realizar la compra eran kilométricas. En el estanco de Son Servera la cola de clientes en busca de tabaco llegaba a la calle y en Sant Joan una tienda de comestibles se vio obligada a servir la harina a granel al agotarse las existencias.