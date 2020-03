La pareja de un infectado: "Te sientes como si te dejaran en Molokai, la isla maldita del 59"

Carmen Peñasco, enfermera y autora de la novela Tras los muros, relata la situación que vive como cuidadora de su pareja enferma de coronavirus. Ambos viven confinados en su domicilio de Palma.

Peñasco comienza preguntándose por qué a todos los políticos les han hecho la prueba de Covid-19 y a ella que es una persona que convive con un contagiado no. "Y eso no es todo, me dan un cursillo acelerado de un minuto y unos papelitos para que aprenda las precauciones que debo adoptar y tú te sientes como si te dejaran en Molokai, la isla maldita del 59", narra.

Otra odisea es la de la limpieza: "Una vez retirado el individuo rodeado de los 'coronas' ya familiares aunque no por ello menos peligrosos ventilas la casa. Seguidamente, ponerse guantes y hacer limpieza del baño y de todas las superficies que haya tocado el 'poseído' que como no estás segura de cuáles son acabas haciendo limpieza general".

Otro punto importante a tratar, la comida. "Se la tienes que dar a través de la puerta entrecerrada y lo más rápido que puedas no vaya a ser que algún 'corona' te esté acechando y ¡zas! se te meta en el cuerpo. A todo esto, no olvidarse del pobre paciente que, a parte de estar lo más parecido a una mierda, no cuenta con los arrumacos con los que nos cuidan a todos cuando estamos malitos". Peñasco, resignada, concluye: "Ahora a esperar y como toda diversión los paseos pero a distancia de las personas con las que nos crucemos ya que en todas nos parece ver que tienen cara del bichito azul".