El miedo por el coronavirus mantiene la histeria en los supermercados de Mallorca

Una larga cola a las puertas del supermercado cárnico de Ca na Paulina desde antes de las ocho de la mañana es una de las imágenes de este sabado en Mallorca. Pese a que los distribuidores llevan toda la semana insistiendo en que el abastecimiento está garantizado y que día a día se han ido reponiendo los productos, la crisis sanitaria del coronavirus ha desatado la locura a la hora de realizar compras y de hacer acopìo de alimentos.



La mayoría de supermercados ya ha optado hoy por limitar la entrada en sus establecimientos, con su seguridad privada controlando las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones en el interior. Esto ha provocado largas colas en los exteriores de los principales supermercados e hipermercados de la isla.





ATENCIÓ??



La patronal de distribució garanteix el subministrament



NO cal acaparar aliments

NO facis cues (aglomeracions=risc de contagi)

La patronal de distribución garantiza el suministro



NO hace falta acumular

NO hagas colas (riesgo de contagio)https://t.co/FJJ3ie6y8j