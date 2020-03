El doctor: "No voy a ver a mi madre por miedo a contagiarla"

Los creadores de pánicos artificiales son menos peligrosos que los ocultadores de pánicos reales. Qué diríamos de la persona que calla un incendio en un teatro lleno, para evitar la estampida. Verbigracia, el Govern, que escamoteó las inundaciones mortíferas de Sant Llorenç y viene aplicando la misma táctica a cada catástrofe que agrava. No solo contempla la combustión del teatro sin inmutarse, sino que tras el siniestro no se le ocurre otra cosa que preguntar qué tal ha sido la función.

El Govern practica la política sanitaria del avestruz. Escatima las pruebas del coronavirus, coloca el problema bajo la alfombra para enterrarlo tal vez literalmente. El horror nada fingido de Francina Armengol cuando se le planteaba ayer si la sanidad pública asumiría el control de la privada, una medida ya adoptada en la ultraderechista comunidad de Madrid, demuestra el nivel de dejación de responsabilidades. Cómo va a intervenir un ejecutivo de ultraizquierda las clínicas de quienes luego puede encontrarse en un cóctel de la pseudojet que apacienta el Pacto.

El discurso del Govern, interpretado por una Armengol cada vez más desganada, es fácil de resumir. "Hay que cerrarlo todo, pero en realidad no hace falta cerrar nada, y sobre todo yo no he dicho que haya que cerrarlo ni que haya que abrirlo". A media tarde de ayer, la presidenta ya había adoptado esta doctrina errática con la educación al completo de Balears, la sanidad pública porque la privada donde acude Armengol ni tocarla, los cruceros italianos que estadísticamente habrán dejado un reguero de infectados y las ferias en los pueblos.

No se sabe qué piensa el Govern sobre el coronavirus, y eso es lo que desea el Govern. Entre la población real, sorprende escuchar por primera vez a profesionales sanitarios asustados. Médicos mallorquines con décadas de servicio que acuden con temor al lugar de trabajo, sin saber además si dispondrán de medios para asistir a los infectados. "Porque nadie recuerda estos días que la restante atención de urgencias y casos graves sigue vigente". Y resumen su estado de alarma continua en que "no voy a ver a mi madre por miedo a contagiarla".

En la mañana de ayer, el gerente de Son Espases hablaba a los jefes de servicio de mantener el timorato nivel uno. (Por lo menos, Josep Pomar sabe qué es el nivel uno, a diferencia de la viceconsellera de Sanidad). La desidia del Govern ha estado a punto de provocar un amotinamiento de los facultativos.

Los políticos y especialistas deberían soslayar las recetas caseras. En lugar de tranquilizar a la población, acentúan el nerviosismo. Sin embargo, uno de los médicos más renombrados de Mallorca formuló un tratamiento tan casero como dramático, en una reunión con personas de edad de la alta sociedad. "La mejor medida es que os olvidéis de vuestros sobrinos y nietos".

El "distanciamiento social" es la expresión de moda. La utilizó ayer Pedro Sánchez, obligado a proclamar un estado de alarma sin medidas concretas después de que Portugal se le adelantara con cifras de infectados mucho más modestas. Una vez que los estadistas se han convertido en higienistas, el líder socialista es el primer presidente del Gobierno que enseña a lavarse las manos a los españoles. Frente a estas manualidades ejemplares, su "vamos a parar al virus" suena ridículo por el tamaño nanométrico del rival.

Desde el vitalista Juan Pablo II que cerraba la planta entera de un hospital romano para someterse a tratamiento, la Iglesia ha demostrado que aspira a desear la vida eterna durante el máximo tiempo posible en este valle de lágrimas. Al espantar a los beatos, ha encontrado una coartada perfecta para enmascarar el vacío existencial de sus templos. Un vaciado interior y exterior, según demuestran las imágenes captadas ayer en Palma.