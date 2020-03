El diputado mallorquín de Vox, Antonio Salvà, da positivo de coronavirus

El diputado mallorquín de Vox en el Congreso de los Diputados, Antonio Salvà, ha dado positivo de coronavirus. Médico de 68 años y padre del guardia civil asesinado por ETA en Palmanova, Diego Salvà, se encuentra en su casa de Madrid después de decidir "por precaución" no regresar a Mallorca.



De ello ha informado él mismo a través de los canales oficiales de Vox. Según explica Salvà, dio positivo ayer por la noche del Covid-19. "Me encuentro bien, cumplo las indicaciones de las autoridades sanitarias y nuestros profesionales sanitarios. Sigo en mi casa de Madrid, no volví a Mallorca por precaución", ha informado a través de un tuit.





.@asalvav Ayer noche he dado positivo en la prueba del COVID-19. Me encuentro bien, cumplo las indicaciones de las autoridades sanitarias y nuestros profesionales sanitarios. Sigo en mi casa de Madrid, no volví a Mallorca por precaución. Gracias a todos #quedateencasa pic.twitter.com/RBNA88t8iA — VOX Baleares (@voxbaleares) March 14, 2020

Cabe recordar que son ya varios los casos confirmados en las filas de la formación de extrema derecha después de que ya hayan dado positivo su secretario generaly el presidente del partido