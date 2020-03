Los cines de Mallorca empiezan a echar el cierre

Las salas de cine de Balears también empiezan a echar el cierre y a aplicar restricciones. Era uno de los últimos reductos de la cultura que resistía a la crisis del coronavirus, hasta ayer. Cinesa decidía este viernes clausurar las salas de Festival Park, y de todo el país, hasta nuevo aviso "en cumplimiento de las directrices del Gobierno", como así lo explicaba en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, por orden del Govern balear,el resto de salas de cine ven reducidos sus aforos, a un tercio, y sus sesiones, además de extremar la higiene y la limpieza. Con la nueva orden se quita un 67 por ciento de aforo a las salas y un 35 por ciento de sesiones. Según ha anunciado la Federación de cines de España se fomentará "la distancia de seguridad recomendada de los espectadores dentro de la sala".

Las sesiones, en Balears, no empezarán a la misma hora para evitar aglomeraciones. Las medidas de prevención también han afectado a los estrenos. En los cines de Festival Park no se ha proyectado ningún título nuevo. En las salas Ocimax se ha cancelado el estreno de First Love, en el cine Augusta el de la película Y llovieron pájaros. Por otra parte, también se han producido nuevas cancelaciones de festivales. Es el caso de Circaire, Mostra de Circ d'Alcúdia. La cita iba a celebrarse los próximos 1, 2 y 3 de mayo. Los organizadores y el Ayuntamiento de Alcúdia anunciarán en breve nuevas fechas.

Sant Jordi, en el aire



La celebración del Día del Libro pende de un hilo. Falta poco más de un mes para Sant Jordi y en principio, ya habrían finalizado las restricciones. Sin embargo, los libreros permanecen a la espera de las instrucciones del Ayuntamiento. En Barcelona, el sector se prepara para un Sant Jordi sin libros en las calles.