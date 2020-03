"Nos casábamos el 21 pero ayer cancelamos la boda"

Las restricciones y recomendaciones para frenar la expansión del coronavirus afectan a todos los ámbitos de la vida cotidiana: las bodas y otro tipo de eventos familiares no son la excepción. Parejas mallorquinas que tenían previsto celebrar su enlace en las próximas semanas se han visto obligadas a aplazarlo. Marina y Francesc son un ejemplo: "Nos casábamos el 21, pero ayer por la tarde decidimos cancelar: era o pararlo ya nosotros ahora o nos lo acabarían parando a la fuerza más adelante".

"Ayer por la mañana estaba pagando a la florista y por la tarde decidíamos cancelar", explica, mostrando hasta qué punto la situación cambia minuto a minuto en nuestro país: "El jueves nos cancelaron los músicos, todo empezó a desmoronarse, ha ido todo muy rápido". Iban a casarse en la iglesia de Valldemossa y luego celebraban el banquete en un hotel del municipio y aunque no era una boda especialmente multitudinaria (unas 50 personas) entre otras cosas han preferido aplazarla ya que la mitad de los invitados venían de fuera de Mallorca o de fuera de Balears. "Venía gente de fuera, de Formentera, de Ibiza, venía gente mayor...", narra, "y venían algunas amigas que están embarazadas".

Respecto al rito en sí, el cura les había indicado que el sacramento podía celebrarse ya que 50 personas no superan un tercio del aforo de la iglesia, pero la misa no podía hacerse.

"Es una boda, sé que hay cosas peores", señala, pero no oculta la gran desilusión que les ha supuesto, después de meses de preparación (desde el verano pasado). "Este lunes tenía que ir a hacerme la última prueba del vestido, ahora ya...", cuenta. Además de la gran desilusión, saben que la cancelación les supondrá pérdidas, aunque aún no saben cuánto. Del banquete recuperarán algo, pero no les devolverán todo. Del viaje de la luna de miel tampoco van a lograr el reembolso de todo lo que ya habían abonado. Dos días después de la boda se iban a EEUU durante once días. Dado que el país norteamericano ha restringido los vuelos con Europa esperan conseguir el dinero de los billetes, pero están mirando ahora la política de cancelación con los hoteles en los que habían hecho reservas. De vuelta al continente, hacían escala en París y aprovechaban para pasar una noche ahí, pero como (de momento) no hay restricciones con países europeos no saben si de ahí rescatarán algo del dinero adelantado.

"Teníamos la vida programada en función de la boda, habíamos planeado muchas cosas y está era la primera", explicaba a este diario, "ahora hay que replantearlo todo". De momento, no saben qué nueva fecha pueden fijar. Su vestido, de Rosa Clará, es de manga larga: "No sabemos cuánto durará esto, y en verano no puedo ni quiero casarme, no sé cuándo nos acabaremos casando".

Asegura que si fuera por ella (y por sus padres) seguían adelante, pero tampoco querían exponer ni poner en un compromiso a los invitados. Como todos, se va haciendo a la idea de que ahora toca esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, reorganizarse las expectativas, luchar por perder la menor cantidad de dinero posible y confiar en que la situación mejore cuanto antes mejor para todos y que las incertidumbres se despejen. En definitiva, solo queda esperar para poder celebrar (por partida doble en su caso) la vuelta a la vida normal.