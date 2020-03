La absolución de Florit, un "peligroso precedente" para los periodistas

Las principales asociaciones y sindicatos de periodistas de España coincidieron ayer en tachar de "decepcionante" y "peligroso precedente" la absolución del juez Miguel Florit por haber requisado de forma "injusta", según declara la propia sentencia, los teléfonos móviles de dos profesionales de Diario de Mallorca y Europa Press y fiscalizado sus llamadas. Las organizaciones consideran que el fallo judicial es "contradictorio" y "no garantiza la protección del derecho al secreto profesional". "Es un peligroso precedente", sostienen. Diario de Mallorca y Europa Press, que reclamaban 42 años de inhabilitación para Florit –ya jubilado– por delitos de prevaricación, vulneración del secreto profesional, contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones, estudian recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) lamentó que la sentencia "supone un grave riesgo para la profesión y abre la puerta a que otros jueces requisen material" para identificar fuentes de información. Para Rodríguez, es "contradictorio" que el tribunal reconozca que el secreto profesional es la base de la libre información y absuelva al magistrado pese a haberlo vulnerado ilegalmente. "Sin fuentes de información anónimas, muchas noticias quedarían ocultas", argumentó. También cuestionó que la sentencia se base en que Florit no era consciente de que sus resoluciones eran injustas para exculparle del delito de prevaricación.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, consideró que la sentencia es "sorprendente y contradictoria". Yanel recordó que hay "numerosísimas" sentencias que protegen el derecho al secreto profesional, lo que a su juicio invalida la tesis del TSJB de que Florit no era consciente de que estaba vulnerándolo. "Respetar el secreto profesional es la base fundamental de la democracia", señaló.

Angeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), celebró que la sentencia "reconozca el derecho al secreto profesional de los periodistas", pero lamentó que "la resolución no encaje con ese reconocimiento". "Es muy sorprendente e incluso grotesco que el desconocimiento exima al juez" de cumplir una ley, señaló, "cuando eso no ocurre con el resto de ciudadanos". Para Durán, la sentencia "no garantiza el derecho al secreto profesional" y es "un precedente peligroso".

Uno de los argumentos del tribunal para absolver a Florit es la ausencia de una ley que desarrolle el derecho al secreto profesional recogido en la Constitución. Tanto la FAPE como la FeSP coincidieron en señalar que esta circunstancia "no resta validez" al secreto profesional y apostaron por la aprobación de una legislación específica para "blindarlo". "Proteger a las fuentes no es solo un derecho, sino también un deber del periodista", sentenció Nemesio Rodríguez, que reclamó una "ley corta que contemple pocas excepciones".