Los profesores reclaman no tener que ir a trabajar si no hay alumnos

Los profesores de Baleares reclaman a la conselleria de Educación que nos les obligue a ir a trabajar si no hay niños en los centros. Los sindicatos lamentan la falta de información por parte de la Conselleria, reclaman flexibilidad y recuerdan que los docentes también "son personas" que necesitan protección ante el riesgo de contagio y además muchos "también son padres" que necesitan conciliar ante la crisis del coronavirus.

Los grupos de Whatsapp de docentes y directores echaban humo ayer (casi tanto como los grupos de los padres) tras el anuncio de la presidenta Armengol de suspensión de las clases. Docentes recibieron avisos de sus directores instándoles a tener preparada para hoy una lista de deberes para dar los niños para estas dos semanas. La brecha tecnológica existente entre los centros educativos de las islas se pone de manifiesto con este episodio, ya que los colegios e institutos en los que todos los alumnos tienen tablets, portátiles o chromebooks lo tienen más fácil para organizar la enseñanza a distancia: "Nosotros afortunadamente estamos cubiertos, nuestros profesores ayer ya empezaron a preparar deberes". Otros directores expresaban su impotencia: "Pero si tengo niños que no tienen ni wifi en casa".

Responsables de centros de barrios humildes de Palma expresaban su inquietud sobre cómo sus familias (trabajadores muchos de ellos en situaciones muy precarias) podrán pasar a hacerse cargo de sus hijos y recordaban que tienen niños que entre 'escola matinera' y actividades extraescolares se pasan casi 12 horas en el centro educativo. Mostraban su preocupación por aquellos chavales que tienen beca de comedor por motivos socioeconómicos y que de esta manera se garantizan en muchos casos recibir al menos una comida al día en condiciones.

Tanto el sindicato STEI como USO, Alternativa, CCOO, UGT y UOB han reclamado a Educación que el profesorado de los centros públicos y concertados no tengan que asistir a su puesto de trabajo mientras dure la suspensión de los actividades lectivas a partir del próximo lunes día 16 de marzo. Para este día la conselleria ha convocado ya una mesa sectorial.

"Hacer asistir a los docentes no es bastante acertada, no habiendo alumnos no supone ninguna ventaja operativa significativa y, además, supone un riesgo que el profesorado no puede asumir, que se ve agravado después de haberse dado algunos casos de personas contagiadas en algún centro escolar de Balears", ha indicado el sindicato STEI en un comunicado, en el que tacha de "incongruente" que las mismas autoridades que ven una situación de riesgo en el normal desarrollo de la actividad lectiva no la vean para las actividades que el profesorado tiene que llevar a cabo en las 'escoletes', escuelas, institutos y facultades. En muchos casos los claustros de estos centros están formados por decenas de personas, llegando a superar el centenar en los centros más grandes. "Es evidente, por lo tanto, que este hecho comporta riesgos de contagio y, además, no se ejerce la prevención y el control necesario ante la expansión del virus", concluyen.

Desde CCOO también advierte del riesgo de contagio para los profesores y critican que no puedan optar al teletrabajo como recomiendan las autoridades sanitarias. Recuerdan en este sentido que en el grupo de profesores también hay personas en riesgo como por ejemplo las que sufren algunas patologías, mujeres embarazadas o aquellas personas que tienen menores a cargo.

Comisiones Obreras llama la atención sobre un hecho: en los centros no solo hay profesores, hay otros colectivos afectados por la suspensión de las clases, como el personal de limpieza, ATEs, servicios de administración, transporte escolar€ "Se tendrá que evaluar y decidir qué impacto tendrá la medida en estos colectivos", señala CCOO, quien también destaca la necesidad de tener cuidado de los sectores más precarizados, como son las trabajadoras de las 'escoletes'.

El sindicato concluye criticando que la medida se haya adoptado sin reunir a los sindicatos docentes ni al comité de prevención y salud laboral "como sí que se ha hecho a la mayoría de comunidades autónomas".

USO también ve un "sinsentido" poner en riesgo a los docentes y al resto del personal de los centros: "El sentido de suspender las clases es que no se produzcan aglomeraciones de personas y, en ese sentido, parece que el profesorado y demás personal que trabaja en los centros educativos sostenidos con fondos públicos no sean personas, dado que un claustro supone una concentración notable de individuos". El sindicato pide al Govern que aplique el criterio de Cantabria, en la que se suspenden las clases desde el lunes 16 de marzo, tanto para docentes como para alumnado y se ha dispuesto que los docentes estén disponibles en sus domicilios y usen las plataformas educativas para refuerzo educativo, no para ampliación. USO ha recordado además que los profesores también tienen hijos y que el teletrabajo les permitiría no tener que dejar a los niños con los abuelos, por ejemplo, algo que "produciría el efecto contrario a la medida".

Así, solicitan que se cubran las ausencias debidamente justificadas por cuidado de menores de 12 años durante las dos semanas que, de momento, han mandado a los niños a casa. Una medida preventiva no puede suponer elegir entre cuidar a tus hijos o perder salario o incluso el empleo. Además, las bajas consideradas como contingencia común por guardar cuarentena deben venir acompañadas de considerar como enfermedad profesional el contagio por coronavirus en el puesto de trabajo.

UGT pide que el teletrabajo se aplique de forma generalizada entre los docentes y especialmente para las personas que sean altamente sensibles y que se encuentren dentro de los grupos de riesgo: embarazadas, personas con asma o inmunodreprimidas. "Se tiene que fomentar la atención telefónica y la tramitación telemática de los profesores respecto a sus alumnos, facilitar la flexibilidad horaria e implementar medidas que eviten la aglomeración de personas y trabajadores". Recuerdan que para los docentes que tengan personas a su cargo es un "deber inexcusable" la atención a éstas en aplicación del artículo 48J del TREBEP y por tanto se tiene que aplicar el previsto en este artículo para justificar su ausencia en los centros docentes.

El sindicato Alternativa insiste también en reclamar que los profesores puedan hacer teletrabajo y que se establezcan servicios mínimos rotatorios, para facilitar así la conciliación. UOB ha sido quien ha utilizado el tono más duro al acusar a Armengol y a March de "irresponsables por improvisar y sembrar el desconcierto entre la comunidad educativa". Según el sindicato, "lo que pasó ayer no tiene nombre" y la actuación del Govern y de Educación "vuelve a poner en evidencia el desprecio hacia los docentes" ya que dice a la población general que se quede en casa pero obliga a los docentes a ir cada día a los centros. "¿Hasta cuándo nos deshumanizarán, nos discriminarán, a nosotros y nuestras familias, y nos tratarán como sujetos "sacrificables" que no vamos de trabajo en comparación con otras profesiones y el resto de la sociedad?", plantea el sindicato, que recuerda por ejemplo que docentes comparten obligatoriamente los ordenadores de las salas de profesores y de los departamentos lo que les "expone al contagio a causa de que los teclados, la mayoría viejos, son una fuente de bacterias y de microbios".

"Una vez más, como durante los peores tiempos de Bauzá, al Gobierno Armengol le interesa más por motivos electoralistas desprestigiarnos ante las familias que priorizar la contención de la epidemia", indican. Critican además que se haya ordenado a los claustros que se reúnan el lunes, "donde los directores, como si fueran comisarios políticos, repartirán las órdenes con los calendarios de reuniones obligatorias durante los próximos quince días".