El Parlament suspende toda su actividad salvo el pleno del próximo martes

El Parlament ha decidido a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus suspender toda su actividad durante los próximos quince días excepto el pleno del martes 16 ya previsto. No así el del día 24. Se ha previsto un pleno más ágil con intervenciones más breves y queda en el aire la comparecencia para informar de la situación de la pandemia en las islas por parte de la presidenta, Francina Armengol.

Después de casi dos horas de reunión de los partidos políticos, el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, ha informado de la decisión adoptada de suspender el pleno del día 24 pero no así el del día 17, algo que reclamaban PP y Vox. La mesa proponía reducir el pleno a la validación del decreto ley de Vivienda y a la comparecencia de Armengol, pero la oposición rechazaba que si había pleno se impidieran las preguntas de la sesión de control al Govern. "O se suspende o no se suspende", ha defendido el líder del PP, Biel Company. Finalmente, ante la falta de acuerdo se mantendrá el mismo orden del día y queda en el aire la comparecencia de la presidenta.

Deberá ser el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, quien al principio del próximo pleno proponga cambiar el orden del día para incluir la comparecencia de Armengol, punto que deberá ser votado y que, presumiblemente, saldrá adelante. Sin embargo, en función de los acontecimientos, Thomàs podría no proponer la comparecencia.



"No es momento de marketing político"

El PP ha defendido aplazar el pleno en que ninguna de las cuestiones era de urgencia: "La validación del decreto ley se puede aprobar hasta el próximo 20 de abril", ha recordado Company, que ha señalado que con la reunión que mantendrán los partidos con Armengol esta tarde también se hace prescindible su comparecencia en el Parlament.

"No se entiende que se mantenga salvo por el interés de Francina Armengol de comparecer, pero no es el momento de marketing político", ha defendido el líder popular, que también ha anunciado la suspensión de la convención regional del PP sine die prevista para el próximo mes de abril. "Lo recomendable era suspender el pleno en coherencia con lo que le estamos pidiendo a los ciudadanos", ha defendido, señalando que "es incongruente que lo haya día 17 y no día 24".

"La convocatoria del pleno del Parlament el próximo martes sin necesidad nos parece una temeridad", ha valorado el diputado de Vox, Sergio Rodríguez. "No transmitimos a la ciudadanos la gravedad de la situación", ha explicado. Por su parte, la portavoz de El Pi, Lina Pons, defendía que se celebrara el pleno y la comparecencia de la presidenta Armengol pero solo con la presencia de los ocho portavoces parlamentarios y que el resto de los diputados siguieran el pleno telemáticamente.