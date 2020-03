La pareja de un enfermo de coronavirus: "Te sientes como si te dejaran en Molokay, la isla maldita del 59"

Carmen Peñasco, enfermera y autora de la novela 'Tras los muros', relata la situación que vive como cuidadora de su pareja enferma de coronavirus. Ambos viven confinados en su domicilio de Palma.

Os quiero decir que, mirados los acontecimientos, no me siento nada pero nada responsable hacia la sociedad de esta situación. Nosotros actuamos como pensamos que era lo normal en casos de encontrarse mal, pero como nadie nos dijo nada, ¡hale, a la calle a esparcir coronilla! Que algún miembro del sistema de salud privada actúe como lo hace no es algo que yo pueda prever. Una consideración importante, ¿por qué a todos los políticos les han hecho la prueba de la mierda esta y a mí que soy una persona de pleno riesgo ya que convivo con el animalito, tan mono él todo azulito, se niegan en rotundo a hacérmela y lo único que hacen es poner una velita al santo patrón del corona ese para que no lo coja?

Y eso no es todo, me dan un cursillo acelerado de un minuto y unos papelitos para que aprenda las precauciones que debo adoptar y tú te sientes como si te dejaran en Molokay la isla maldita del 59. Primera norma ahí es "ná" tener a la persona metida en un cuarto cerrado sin salir y en el caso que lo haga la otra que pulula por la casa tiene que salir despavorida ya sea a la calle a la escalera, o como yo, que soy una priviligiada, al jardín. Una vez retirado el individuo rodeado de los coronas ya familiares aunque no por ello menos peligrosos ventilas la casa. Seguidamente, ponerse guantes y hacer limpieza del baño y de todas las supeficies que haya tocado el "poseído" que como no estás segura de cuales son acabas haciendo limpieza general. Eso sí, se permite hacerlo a ritmo de la música que más te "mole"que es más animado.

Otro punto importante a tratar, la comida se la tienes que dar a través de la puerta entrecerrada y lo más rápido que puedas no vaya a ser que algún corona te esté acechando y ¡zas! se te meta en el cuerpo. Es una situación que me recuerda, salvando las distancias, aquella película del Conde de Montecristo, la forma en la que le pasan la comida cuando esta preso, he dicho salvando las distancias porque allí iban más relajados, no tenían el problemón que a nosotros nos ha caído encima. A todo esto, no olvidarse del pobre paciente que, a parte de estar lo más parecido a una mierda, no cuenta con los arrumacos con los que nos cuidan a todas cuando estamos malitos.

Ahora a esperar y como toda diversión los paseos pero a distancia de las personas con las que nos crucemos ya que en todas nos parece ver que tienen cara del bichito azul. Bueno familia ciudadana hasta la próxima y a cuidarse. Una mujer vestida con su armadura y espada pronta la lucha y alerta contra el corona: ¡Venceremos!