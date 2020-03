Los jueces proponen que se suspendan los juicios que no sean urgentes en Baleares

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en una sesión extraordinaria celebrada esta mañana, ha acorado solicitar autorización para suspender la mayor parte de los juicios previstos, así como aplazar el resto de actuaciones previstas en los juzgados en los próximos días.

Esta propuesta se ha planteado ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de las medidas que se han adoptado por la extensión del coronavirus. La Sala de Gobierno propone "la suspensión general de las actuaciones judiciales no urgentes ni aplazables en el archipiélago balear". Actuaciones que se refieren a juicios donde no hay personas en prisión. También se atendería los casos de detenidos que son presentados ante el juzgado de guardia.

La Sala de Gobierno ha recibido esta mañana las peticiones de suspensiones presentadas por doce juzgados unipersonales de la isla, que han decidido no celebrar las vistas por la situación de riesgo que está produciendo este virus. El TSJB ha acordado aceptar la suspensión de estos señalamientos. "Teniendo en cuenta que las medidas de prevención se han incrementado cualitativamente, aparte de que la aceleración exponencial de los acontecimientos relacionados con la actual situación de riesgo, apunta a la intensificación más o menos inmediata y severa de las actuales medidas limitativas", según detalla el comunicado del TSJB.

Para el próximo lunes, el presidente del TSJB ha convocado una reunión de la comisión de seguimiento sobre las medidas para la prestación del servicio a consecuencia del coronavirus.

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares ha aprobado esta mañana, ante la crisis sanitaria que se está produciendo, solicitar al presidente del TSJB, el juez Antoni Terrassa, que considere la posibilidad de suspender temporalmente o aplazar los señalamientos de todas aquellas actuaciones judiciales y procesales que no revistan carácter de urgencia por afectar a derechos fundamentales. Los abogados piden que no se celebren las actuaciones judiciales que no sean estrictamente necesarias.

Al mismo tiempo, se ha acordado la suspensión temporal de todas las actividades programadas en el Colegio, así como de las reuniones periódicas de las distintas comisiones y secciones colegiales. Muchas de estas reuniones se celebrarán por vía telemática.

Asimismo, en la Junta de esta mañana también se han acordado otra serie de medidas debido a la alarma sanitaria que ha provocado el contagio de este virus.