El IB-Salut ordena a médicos y enfermeras que no viajen y estén disponibles por el coronavirus

El IB-Salut ha ordenado a médicos y enfermeras, tanto de atención primaria como de hospitales, que no viajen, permanezcan en Mallorca y estén disponibles para entrar en servicio en cualquier momento, a raíz de la pandemia del coronavirus. Así se lo comunicaron a los responsables de centros de salut y de las unidades básicas de las islas por parte de la gerencia de Atención Primaria. Al mismo tiempo que les explicaron las nuevas medidas de atención telefónica para centrarse en el coronavirus, también les comunicaron la necesidad de disponibilidad ante el estado de alarma sanitaria existente.

Estas órdenes estarán vigentes a partir del lunes. El IB-Salut quiere asegurarse de contar con todos los sanitarios disponibles y movilizados, en el caso de que la curva de casos positivos en Balears se incremente como pasó en Madrid. Los encuentros para comunicarles las medidas por parte de Atención Primaria se realizó mediante microreuniones de pocos participantes para evitar en todo momento contagios. Los nuevos protocolos del IB-Salut en atención primaria, con consultas específicas para atender las patologías respiratorias, aconseja tener a todos los profesionales de la sanidad balear movilizados.

De todas formas, las recomendaciones de no viajar para los sanitarios ya se vienen produciendo desde hace días. El pasado jueves una médico mallorquina quería viajar a Barcelona y recibió primero un mensaje del registro de viajeros y después uno del ministerio de Sanidad aconsejando que no viajara y permaneciera en Mallorca. "En ningún momento me impidieron viajar, solo fueron recomendaciones. Fui yo la que decidí no viajar ante tales recomendaciones del Ministerio de Sanidad", explicó la doctora Joana Fernández, que es coordinadora de un centro de salud de Palma. Algo similar le ocurrió al enfermero David López, ya que al tener billete para viajar el sábado a Sevilla también recibió el mensaje del Ministerio de Sanidad recomendándole que se quedara en la isla.

Lo que ocurre en estos casos es que en los registros de viajeros y sanitarios se tenga el dato de las personas que son médicos y enfermeras. En situaciones de alarma, como la actual por el coronavirus, se activa un dispositivo cuando algún profesional santiario reserva un billete de avión o barco y les envían un mensaje recomendandoles que permanezcan en sus lugares de trabajo.