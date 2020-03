Armengol pide a Sánchez que restrinja las entradas a Baleares por el aeropuerto

La presidenta del Govern Francina Armengol se ha puesto en contacto esta noche con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para analizar conjuntamente la gravedad de la situación motivada por la pandemia del coronavirus.



Según ha explicado en redes sociales, Armengol ha pedido a Sánchez que "para proteger a nuestra gente, restrinja temporalmente las conexiones con las Islas".





He parlat amb el President @sanchezcastejon. Hem analitzat la gravetat de la situació i li he oferit tot el suport. Li he explicat les dures mesures de contenció que hem pres i li he demanat que,per protegir a la nostra gent,restringeixi temporalment les connexions amb les Illes.