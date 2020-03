El sector turístico recorta empleo por la crisis del coronavirus

El sector turístico ha puesto las cartas sobre la mesa y no oculta su intención de aplicar recortes temporales de empleo para hacer frente a la crisis del coronavirus. Grandes empresas con sede en Mallorca, como Meliá Hotels y Air Europa, han solicitado a los sindicatos negociar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para afrontar la caída de actividad que se está registrando en el corto plazo, mientras que UGT y CCOO no ocultan su predisposición a negociar medidas en este sentido siempre que sean lo menos traumáticas posibles y se vinculen, por ejemplo, a las fechas para el disfrute de las vacaciones. Por su parte, el Govern ha convocado para hoy una macrorreunión con patronales, sindicatos y otras organizaciones para analizar las actuaciones a desarrollar ante la pandemia.

El primer punto que todos asumen, incluidas asociaciones empresariales, representantes de trabajadores y el Ejecutivo autonómico, es que el coronavirus va a pasar una dura factura al empleo de las islas, al menos en el corto plazo. Los sindicatos confirman que Meliá ha pedido negociar medidas para ajustar plantillas y retrasar la apertura en algunos de sus hoteles (se señala como ejemplo los que tiene en el Paseo Marítimo de Palma) mediante expedientes de regulación temporal, y también Air Europa prepara un ERTE a la vista de la suspensión de vuelos con Italia y la caída de demanda. A su vez, el grupo Lufthansa ha confirmado la suspensión de 10 vuelos entre Palma y Frankfurt entre el 30 de este mes y el 3 de abril.

Desde la federación hotelera de Mallorca se reconoce que cada empresa del sector está analizando sus propias medidas a adoptar ante esta crisis, aunque todas tienen impacto sobre el empleo, como el cierre de establecimientos que ya habían abierto a causa de la anulación de los viajes del Imserso, la reducción en el llamamiento de los fijos-discontinuos y recortes temporales de plantillas, o retrasos al abrir sus puertas.

En las empresas de transporte por carretera también se están planteando medidas de ajuste de plantillas a causa de la reducción de turistas previstos para las próximas semanas, según apuntan los representantes de sus plantillas.



"Si no hay trabajo, no hay empleo"



Los sindicatos asumen la complejidad de la situación. Los secretarios de las federaciones de hostelería en UGT y de transportes en CCOO, Antonio Copete y Josep Ginard respectivamente, admiten que no es un intento de las empresas de maximizar beneficios, sino que existe un problema real de caída de actividad. "Si no hay trabajo, no hay empleo", señala el primero.

Por eso, ambos reconocen la predisposición de sus organizaciones a ser flexibles y a negociar las medidas a adoptar, siempre que la prioridad sea que resulten lo menos traumáticas posibles para los trabajadores y que nadie pretenda aplicar recortes no imprescindibles aprovechando esta crisis. En este sentido, se apuntan soluciones como el dar vacaciones a los empleados en este momento, para evitar en lo posible los recortes de personal, o el buscar fórmulas para alargar la temporada en el caso de los establecimientos que retrasen su apertura. Además, Copete recuerda que el convenio de hostelería permite ser flexibles en este tipo de circunstancias por lo que al llamamiento de fijos-discontinuos se refiere. Se apunta la posibilidad de que trabajadores de un hotel se trasladen a otro de la misma cadena mientras el primero está cerrado.

Una de las preocupaciones de UGT y CCOO es que el mayor número posible del personal no indefinido pueda cotizar durante este año al menos los 180 días que dan acceso a una ayuda económica durante el invierno.

Para abordar esta crisis, la presidenta balear, Francina Armengol, junto a varios de sus consellers, mantendrá hoy una reunión con patronales, sindicatos y otras organizaciones afectadas. El Govern ha pedido a Madrid que amplíe la bonificación para fijos-discontinuos a los meses de abril y mayo y que facilite el acceso al crédito.