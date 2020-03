Salud cifra ahora en 136 los médicos contratados sin titulación requerida

Hace poco más de un mes, la conselleria de Salud tildaba de "descabellada" la cifra de un centenar de médicos contratados sin titulación requerida que se denunciaba. La consellera de Salud, Patricia Gómez, cifró ayer en 136 los profesionales sanitarios en esta "situación especial" contratados por el servicio de salud sólo en Mallorca. En el conjunto de Balears, según desgranó la consellera, ascienden hasta los 156. En cualquier caso, Gómez quiso defender estas contrataciones señalando que "no son médicos de segunda o de tercera" y apuntó que en 2015 ya había contratados 102.

"Este tipo de contrataciones se hacen, pero no sólo en Balears, en todas las comunidades de España", se escudó la consellera en su comparecencia de ayer en el Parlament por este tema, solicitada por el PP después de que este diario informara de la contratación por parte del IB-Salut de médicos extranjeros sin la titulación homologada para cubrir vacantes en Centros de Atención Primaria, pese a que, como recuerda el Colegio de Médicos de Balears (COMIB), para poder ejercer como médico en las islas hay que colegiarse antes, lo que no se permite si no se presenta el título de Medicina o la especialidad conseguida vía MIR o, en el caso de facultativos que se han licenciado en otros países, con la pertinente homologación de su título por parte del ministerio de Sanidad.

La consellera explicó que actualmente "el tiempo estimado para la homologación es de 4 a 6 años". "¿No podemos contratar a estos médicos si no tenemos?", se preguntó. También apuntó que en el último año hasta 7.000 licenciados en Medicina en toda España no han podido acceder al MIR.

"Sabemos que la ley permite excepciones para hacer este tipo de contrataciones, pero deben ser contrataciones temporales", replicó a la consellera la diputada popular Tania Marí. "Con esto está reconociendo que faltan profesionales en el sistema público de salud de estas islas", le afeó. "Usted ha hecho de la excepción, norma", denunció la diputada del PP que acabó pidiendo el número de profesionales en esta situación.



PP: "Ha hecho la excepción, norma"



Gómez cifró en 156 los profesionales sin la titulación requerida contratados en el conjunto de Balears, y, concretamente, 136 en la isla. "En Mallorca ya había 102 en 2015, con lo que si tenemos en cuenta el aumento de las plantillas, estamos en una situación parecida", defendió la consellera.

"En Balears hay falta de médicos, como ocurre en todo el país", admitió la consellera para justificar estas contrataciones: "Un médico en situación especial no es un médico ni de segunda ni de tercera", defendió Gómez. "No nos podríamos perdonar no atender a un paciente porque el médico está pendiente de un trámite administrativo", argumentó la máxima responsable de Salud.

La consellera acabó cuestionando que el PP hubiera pedido esta comparecencia de urgencia.