"No me han hecho la prueba del Covid-19 pese a que trabajo en una residencia"

Se alojó en un hotel de Galicia donde coincidió con 50 estudiantes italianos. Acudió después a una convención en Madrid a la que asistieron delegados de todo el país. Ya en Palma y con síntomas y fiebre desde el domingo, no le han hecho pruebas al no considerar su caso digno de estudio

Andrea, un nombre ficticio para preservar su anonimato, decidió junto a su marido pasar un fin de semana "romántico", sin niños, en Santiago de Compostela. La reserva abarcaba desde el 27 de febrero al 1 de marzo. Las cosas se empezaron a torcer cuando el día de su llegada, por la tarde noche, llegó un grupo de cuarenta o cincuenta estudiantes italianos. "Espero que no armen mucho escándalo", se encomendó a su marido.

"¡Claro que coincidimos con ellos! En el comedor, en el hall del hotel, en el ascensor...", recuerda ahora. Regresaron a Palma el día 1 de marzo, lo recuerda bien porque era el Día de Balears. "Y el lunes fui a trabajar normalmente, sin problemas. El martes volví a viajar, esta vez a Madrid para ir a una convención a la que asistieron delegados de todos los rincones del país", continúa.

"Al día siguiente, el miércoles 4 de marzo, fui a trabajar con normalidad. El jueves, sin embargo, comencé a toser, pero no me encontraba mal. Pensé: He cogido un resfriado con tanto viaje y aeropuertos. Pero no por eso dejé de ir a trabajar. Soy una empleada sociosanitaria, trabajo en una residencia de ancianos de Palma y no podemos faltar cada vez que nos encontramos un poco mal", subraya justificando de esta manera que al día siguiente, viernes, pese a encontrarse peor, se tomara un paracetamol y acudiera de nuevo a trabajar.

Comenzó el fin de semana y pese a que la fiebre no hacía acto de presencia, sí se recrudecía la tos. "El domingo ya no me encontraba muy fina y decidí no ir a la manifestación del 8-M a la que acudo todos los años. Además, quería reservarme porque tenía una fiesta infantil, celebrábamos el sexto cumpleaños de mi hijo. Como todavía no albergaba ninguna sospecha, invité a toda mi familia. A mi suegro que acaba de superar un tumor; a mi cuñada que padece una enfermedad inmunosupresora (que debilita sus defensas naturales), y a dos sobrinas una de las cuales está a días de dar a luz y la otra con un bebé de apenas un mes que, por supuesto, acudió a la fiesta con ella", recapitula ahora.



Sin besos y con lavado de manos



"Esa misma tarde, antes del cumpleaños, ya empecé a sentirme rara. Durante la fiesta, de forma preventiva, ya me cuidé mucho de evitar dar besos a nadie, de guardar las distancias y de lavarme las manos con frecuencia", revela demostrando que sabe de qué va el asunto.

Cuando llegó a casa se dio una ducha intentando sortear un malestar que iba en aumento y que quedó corroborado por el termómetro: marcaba los 38 grados. "Mi marido, que trabaja en otra residencia de ancianos, también de Palma, tenía turno de noche y se tuvo que ir. Me quedé sola con mis dos hijos. A las diez y media de la noche y ya con 39,3 grados de fiebre, me decidí a llamar al 112", prosigue su relato esta trabajadora sociosanitaria.

"Lo primero que me preguntaron es si llamaba por una consulta sobre el coronavirus. Ahí es cuando se me encendió la bombilla porque yo, hasta el momento, no había caído en esa posibilidad. Les dije que no, que había llamado porque estaba sola en casa con mis dos hijos y no conseguía hacer bajar la fiebre. Pero ya aproveché y les conté lo del hotel de Galicia y mi viaje a Madrid. Ahora le llamará un médico, me dijeron", continúa.

Ese "ahora" se prolongó durante dos horas. A las doce y media de la noche telefoneaba a su domicilio una doctora "muy amable" a la que le explicó todos sus síntomas y que concluyó que "con una fiebre tan alta no podía ser coronavirus, agente que suele provocar como mucho una fiebre de 38 grados", me dijo. Y que no venía de ninguna zona de riesgo como China o Italia, que España no lo era, me aseguró aconsejándome para terminar que" si al día siguiente me encontraba mal, que acudiera a mi médico de cabecera".

Andrea sigue sin dar crédito a la atención recibida: "Les he dicho que trabajo en una residencia de ancianos, las personas más vulnerables ante el coronavirus, y no me han hecho la prueba del Covid-19 para descartar que lo tengo".



Tosiendo como una cosaca



Al mediodía del pasado lunes, una vez que su marido durmió un poco tras el turno de noche y le pudo acompañar, ambos se presentaron en su centro de salud. "Como llegamos a las dos de la tarde, en pleno cambio de turno, tardaron mucho en atendernos. Yo estaba allí, tosiendo como una cosaca y sin mascarilla, cuando una enfermera del triaje me tomó la temperatura y al ver que tenía 38,6 grados, me dio una y ella se puso otra pero a mi marido le dejó sin protección, ¡no me lo puedo explicar!", se indigna al recordarlo.

Con el médico no le fue mejor: "Me dijo que era algo de origen vírico, probablemente una gripe. Cuando le dije que era una trabajadora sanitaria que me había vacunado y además con la vacuna especial para nosotros, que te protege de varios virus, me dijo que a veces esa vacuna no resultaba eficaz. Y me mandó a casa recetándome paracetamol e ibuprofeno de un gramo cada cuatro horas", revela no muy conforme ni con el diagnóstico ni con el tratamiento.

Ayer, miércoles, Andrea seguía con fiebre y preguntándose si los antitérmicos no le están "enmascarando" algo más grave ya que al retrasar un poco las tomas la subida de fiebre es automática. "Me he hecho un autoencierro en mi casa, en mi habitación, intentando aislarme del resto de la familia. Pero mis hijos siguen yendo al cole y mi marido a trabajar. Ahora me acaba de llamar diciéndome que no se encuentra bien. Quizá sea el cansancio, me ha dicho", concluye.