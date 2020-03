El juez Miguel Florit absuelto del caso Móviles

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha absuelto al juez Miguel Florit del caso Móviles, por la incautación de terminales a dos periodistas que investigaban el caso Cursach.

El magistrado se enfrentaba a una petición de pena de 42 años de inhabilitación profesional solicitada por los medios afectados, Diario de Mallorca y Europa Press.

La sentencia considera probado que el magistrado dicto? cuatro resoluciones injustas en las que se acordo? la incorporacio?n al proceso de los datos de tra?fico y la incautacio?n de los tele?fonos de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, sin ponderar debidamente el derecho de dichos periodistas a mantener la confidencialidad de sus fuentes, derecho que constituye, afirma el Tribunal, la base de la libre informacio?n y, por tanto, del pluralismo poli?tico que es un valor superior de nuestro ordenamiento juri?dico.

No obstante, la Sala Civil y Penal entiende que la conducta del Juez no fue intencionada, sino imprudente ya que actuo? confiado en los informes favorables del fiscal y que, en seguida que se percato? del alcance de su resolucio?n, intento? una rectificacio?n ordenando el depo?sito en el juzgado de los tele?fonos mo?viles cuyo volcado no ha llegado a producirse.

Segu?n la resolucio?n, para que la prevaricacio?n imprudente sea delictiva, el Co?digo Penal exige que las resoluciones en cuestio?n no solo sean "injustas", sino "manifiestamente injustas", es decir, que la contradiccio?n con el ordenamiento juri?dico sea clara y patente, y consideran que no es asi? en este caso porque, a pesar del tiempo transcurrido desde la promulgacio?n de la Constitucio?n, falta en Espan?a una ley reguladora del secreto profesional de los periodistas, lo que obliga al juez a una ponderacio?n con otros principios concurrentes -en este supuesto, el intere?s del Estado en perseguir la revelacio?n de secretos-, abrie?ndose asi? un margen de incertidumbre; y porque la ley de 2015 reguladora de las medidas de investigacio?n tecnolo?gica presenta importantes dudas interpretativas que excluyen la existencia de un precepto legal claramente formulado que pudiera ser contradicho de manera frontal y evidente, es decir, "manifiestamente".

La decisio?n no es firme, ante la sentencia cabe recurso de casacio?n ante el Tribunal Supremo.

