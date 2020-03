Baleares alcanza el récord de contagiados en un día con tres infectados

Balears alcanzó ayer el récord de contagiados por coronavirus en un día con tres infectados. Con estos nuevos casos se elevan a 16 los afectados por la pandemia en el archipiélago. De estos tres nuevos pacientes, solo uno está ingresado en un centro hospitalario, mientras que el resto se encuentran en sus domicilios donde están siendo atendidos por una unidad volante de atención al coronavirus (UVAC).

El primero de los nuevos casos es un hombre que viajó recientemente a Torrejón de Ardoz (Madrid ) y que permanece ingresado en el Hospital Universitario de Son Llàtzer con una infección respiratoria. El otro, también registrado en Mallorca, es una mujer que se encuentra recibiendo atención sanitaria en su casa.

El tercer positivo se dio en Menorca y la paciente es una mujer que está siendo atendida por la unidad de atención al coronavirus también en su vivienda.

De los 16 contagios confirmados hasta el cierre de esta edición en las islas, tan solo uno, el primero, el paciente inglés que se contagió en los pirineos franceses, ha sido dado de alta. El resto sigue evolucionando de forma satisfactoria, según Salud. De estos, ocho se encuentran en su domicilio y siete permanecen hospitalizados.

Hasta el momento, el caso que más preocupaba a los facultativos era el del turista del Imserso ingresado en Menorca. Sin embargo, ayer por la mañana desde Salud confirmaron que pese a que sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos ha mejorado notablemente.

Por otro lado, según pudo saber este periódico, al menos dos alumnos de Palma y uno de Calvià podrían estar infectados por coronavirus. Desde la conselleria de Educación confirmaron que había estudiantes y docentes en la isla que estaban en "vigilancia activa", pero negaron tener constancia que de alguno de ellos estuviera afectado por el Covid-19.

Según explicaron, estar en vigilancia activa se traduce en que estas personas no pueden salir de sus domicilios por prevención hasta comprobar que no tienen síntomas, y consigo, que no están infectados. En caso de que desarrollen algún síntoma, desde la Conselleria aseguran que se activaría el protocolo y estas personas deberían llamar al 061 para informar de su situación.



Refuerzan el personal sanitario



Ante el aluvión de llamadas por un posible caso de coronavirus, la conselleria de Salud se ha visto obligada a reforzar las plantillas del servicio de epidemiología y del 061 ante la ya declarada pandemia del coronavirus. "Ya hemos dado la orden de reforzar el 061 para dar respuesta al actual volumen de llamadas", explicó la consellera Gómez, quien confirmó que también se había realizado en el servicio de epidemiología

Cabe recordar que según las indicaciones de Salud, ante la detección de síntomas coincidentes con el coronavirus (fiebre, tos y dificultad respiratoria) o de haber estado en contacto con un infectado, no hay que acudir a urgencias hospitalarias sino contactar con el 061.

Concretamente, según detalló el departamento de Salud, se trata de hasta nueve contrataciones y de una ampliación de jornada entre los dos servicios por la epidemia en el archipiélago.

Mientras se han incorporado dos enfermeras al servicio de epidemiología, el 061 ha incorporado a siete profesionales: tres enfermeras, dos médicos y dos teleoperadores. Además en el servicio de emergencias sanitarias se ha ampliado la jornada de un supervisor y se ha incorporado una nueva unidad móvil para la atención domiciliaria.

Ante el incremento de personal sanitario, la Conselleria se ha visto obligada a recurrir a un rent a car para que todos los facultativos dispongan de un vehículo para desplazarse hasta los domicilios. Y es que con la contratación de más personal los vehículos con los que dispone Salud no son suficientes para hacer frente a la actual carga de trabajo.