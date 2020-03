Armengol: "Son decisiones drásticas, pero de carácter temporal"

"Hemos acordado la suspensión de las clases presenciales a todos los niveles formativos, desde infantil a la universidad, y también las escoletas, a partir del próximo lunes y durante un periodo de dos semanas". Con estas palabras ha anunciado la presidenta del Govern, Francina Armengol, el cierre de los colegios por el coronavirus en Baleares como un paquete de medidas para controlar la epidemia. "Son decisiones drásticas, pero de carácter temporal", ha insistido en varias ocasiones la presidenta, señalando que estas medidas "son difíciles de tomar para el Govern, pero son necesarias": "Es un tiempo en el que pido responsabilidad y sacrificio a la ciudadanía".

La presidenta del Govern ha hecho oficial el anuncio en su segunda comparecencia del día en rueda de prensa. Con más de media hora de retraso de la hora convocada inicialmente, Armengol ha intervenido ante los medios para informar de todo un paquete de medidas adicionales para contener la expansión de la pandemia en el archipiélago tras un Consell de Govern extraordinario.

Además de la suspensión de las clases, ha informado de otras medidas como la suspensión de servicios de personas mayores, de dependencia, la limitación de asistencia a velatorios y funerales o que las personas que lleguenn de fuera de las islas procedente de zonas afectadas llamen al 061 para hacerse las pruebas del coronavirus. De esto último ha puesto como ejemplo que universitarios baleares que vengan de Madrid.

Armengol también ha informado del refuerzo del 061 con la contratación de hasta 60 profesionales para abrir 12 líneas más para atender el volumen de llamadas. También ha anunciado que se separarán los circuitos sanitarios de personas con dificultades respiratorias del resto de patologías.

La presidenta también ha pedido al Ayuntamiento de Palma la suspensión de la Feria del Ram. "Pedimos que se suspenda la fira del Ram, que es uno de los eventos que permitirán aglomeraciones", ha pronunciado Armengol. "Si tomamos medidas de excepción con cerrar colegios, todo lo que deba poderse posponer, debería posponerse", ha defendido. De momento, no obstante, la presidenta ha asegurado que no se cerrarán ningún tipo de establecimientos, comercios ni grandes superficies: "No queremos atacar nuestra economía, apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía para que evite las grandes aglomeraciones", ha explicado la presidenta.



Contención reforzada

Diario de Mallorca ha adelantado hoy que Educación había dado instrucciones a los responsables de los centros escolares para prepararse para los cierres de los colegios con el objetivo de limitar la propagación del coronavirus. Pese a ello la jefa del Ejecutivo había dicho este mediodía que los centros escolares no se cerraban.

Sin embargo, la recomendación de Sanidad trasladada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha precipitado el anuncio del cierre de los colegios que para el que ya se preparaba el Govern. "Una de las cuestiones que ha planteado el Gobierno de España es la de pasar a una contención reforzada y tenemos que tomar medidas en consecuencia con esta contención reforzada", ha explicado la presidenta del Govern, que ha señalado que por la mañana todavía no se había acordado esa medida: "Esperábamos concreción por parte del Gobierno". "Ya he dicho esta mañana que iríamos tomando más medidas a medida que fueran avanzando las cosas", ha explicado.

Los profesores deberán seguir acudiendo a sus puestos de trabajo para que se pueda seguir con la actividad educativa aunque sea a distancia, especialmente para los casos de los estudiantes de segundo de Bachillerato que deben someterse a las pruebas de acceso a la universidad a final de curso.

"La enfermedad pasará", se ha mostrado confiada la presidenta, que ha recordado que Baleares es "una de las pocas comunidades en las que el avance del contagio se mantiene lineal". "Nos gustaría que en unos días podamos decir que se pueden adelantar el final de algunas medidas", ha expresado.