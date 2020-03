Los mallorquines hacen acopio de alimentos a causa de la epidemia

La psicosis del coronavirus ha alcanzado también a las cadenas de supermercados, pese a las reiteradas llamadas a la calma durante el día de ayer de las grandes empresas de distribución al asegurar que no se van a dar problemas de desabastecimiento. Sin embargo, los mallorquines han disparado la compra de productos de higiene, como desinfectantes de manos hasta el punto de agotarlos en algunos comercios, y han multiplicado la adquisición de alimentos no perecederos, como arroz, pasta, conservas, aceite o lácteos. Durante la jornada de ayer se registraron colas de personas intentando hacer acopio de algunos de estos productos básicos.

Desde algunas empresas de distribución se califica de "absurdo" lo que ha comenzado a suceder. En una de estas cadenas se facilitan datos que reflejan el alcance que esta psicosis está alcanzando. La demanda de alcohol o desinfectantes de manos ha crecido durante los últimos 15 días más de un 100%, hasta el punto de agotarlos en algunos de estos comercios o con la previsión de que podría suceder antes de que acabe la semana. Este impacto del coronavirus está alcanzando también a los alimentos no perecederos en un intento de muchas familias de hacer acopio de ellos.

Los casos más significativos que se mencionan son los de las aguas envasadas, con aumentos en las ventas del 25%, de las pastas, con un alza del 21%; de galletas y meriendas para niños, con un 18%; de arroces, con un incremento del 16%; lácteos, con un 8%; harinas, con un 16%; conservas, con un 11%; y bebidas bio, con un 15%, según los datos aportados por una de las cadenas con mayor implantación en Mallorca.

Las noticias de las colas que se estaban registrando en Madrid durante el día de ayer no hicieron más que elevar la afluencia de clientes a los establecimientos de la isla durante esa misma jornada, pese a los llamamientos a la calma de los responsables de estas empresas, que insistieron en que este acopio no es en absoluto necesario, como en el caso de la patronal de española de grandes superficies (ANGED). También la federación nacional de transportistas Fenadirmer insistió en que resulta infundado que puedan llegar a darse problemas de desabastecimiento.

Este aumento en la demanda de alimentos no perecederos es apuntado también por el presidente de la asociación de distribuidores de las islas, Bartolomé Servera, que añade además el grave problema que están teniendo las empresas de su sector, al no saber si van a tener que contar con las reservas habituales de producto para atender a los hoteles, al no existir información sobre el alcance que pueden alcanzar las cancelaciones turísticas.

Servera recordó el riesgo que supone para sus empresas adquirir y almacenar un alto volumen de alimentos si luego los hoteles no los necesitan a causa de una bajada de clientes, dado que tienen que pagarlos previamente.



Avalancha de clientes



