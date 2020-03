Més pide que el futuro impuesto aéreo incluya excepciones para Balears

Joan Mas 'Collet', diputado de Més, criticó ayer que el futuro impuesto al transporte aéreo del Gobierno central no incluya "excepciones" para los vuelos de Balears. "Este impuesto es necesario, pero necesita excepciones ya que los ciudadanos de las islas no podemos elegir, no tenemos más opción que el barco o el avión", dijo Mas. El diputado ecosoberanista recordó que los ciudadanos de Balears ya tienen muchas veces problemas de "movilidad" a causa de la insularidad.

Junto a ello, mostró la "preocupación" de Més por el anuncio de Trasmediterránea de abandonar las rutas entre los puertos de Alcúdia y Ciutadella y entre Eivissa y Gandía debido a la poca rentabilidad de las mismas. Sobre esta cuestión instó al Gobierno central y al Govern a tener en cuenta la "vulnerabilidad" de las conexiones marítimas de Balears.

"La conectividad de las islas no puede depender de intereses empresariales", afirmó tras anunciar que el senador Vicenç Vidal dirigirá una batería de preguntas al Gobierno central sobre esta cuestión.

Más realizó estas declaraciones en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de hoy en el que, entre otros asuntos, se ratificarán varias leyes aprobadas en la legislatura pasada que precisan el visto bueno del Congreso de los Diputados. La inestabilidad política estatal hizo que no se incluyeran a tiempo en el orden del día de los plenos del Congreso antes de que acabara la legislatura autonómica.

Entre estas leyes se encuentran dos referidas al REB, sobre el 50 por ciento de descuento aéreo para residentes, que quedaron desfasadas ante la aprobación del 75%, por lo que, según anunció el PSIB, en el pleno de hoy se votará en contra de su ratificación y no volverán a enviarse al Congreso.