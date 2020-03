Armengol se abre a revisar las recomendaciones de Far sobre el plus de 22.000 euros

La diputada de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha pedido hoy en el Parlament si se reconsiderará el pago del plus de 22.000 euros por residencia tras las recomendaciones del informe de la Oficina de Lucha contra la Corrupción que dirige Jaume Far. Armengol ha apuntado que "en todo caso debe ser el Parlament quien tome en consideración estas recomendaciones". Asimismo, la presidenta ha defendido que "personas empadronadas en Menorca, Eivissa o Formentera puedan formar parte del Govern recibiendo este plus". No obstante, la presidenta en ningún momento hizo referencia a los empadronados en la Península.

Hay que recordar que hay 19 cargos y personal de confianza del Govern que están comprando este plus, casi la mitad pertenecientes a Podemos. El informe de recomendaciones de la Oficina Anticorrupción apuntaba que, en base a la norma de empadronamiento y a la Ley de IRPF, que las personas deben estar empadronadas donde residan la mayor parte del tiempo. En este caso la Ley de IRPF habla de un mínimo de 183 días.

Armengol ha recordado que este tipo de pluses también se dan a los diputados, ha defendido la legalidad del mismo y ha añadido que "se deberá revisar y estudiar el informe de la Oficina Anticorrupción en la que tenemos en consideración por su trabajo". Patricia Guasp le ha recordado que los diputados son cargos elegidos por la ciudadanía y es normal que lo cobren, pero los del plus de 22.000 euros son cargos políticos.