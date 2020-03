Bauzá envía un mensaje como farmacéutico ante el coronavirus: "Por favor, no compréis mascarillas"

El expresidente del Govern y hoy eurodiputado balear de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, ha querido enviar a través de las redes un mensaje "no como político, sino como farmacéutico", ante la crisis por la epidemia de coronavirus: "Por favor, no compréis mascarillas sólo por miedo a infectaros de coronavirus", pide a la población Bauzá.



"Permitidme que me dirija a vosotros no como político, sino como farmacéutico", ha compartido a través de sus redes sociales y de las redes del equipo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, para lanzar su mensaje. "Quiero pediros e imploraros por favor, por favor, que no compréis mascarillas sólo por miedo a infectaros", ha lanzado Bauzá, recordando que "las mascarillas son un producto de extrema necesidad para muchas personas".



"Cuando las personas sanas vamos a comprar mascarillas no sólo no estamos haciendo nada para estar seguros sino que desabastecemos de un producto de extrema necesidad para pacientes que sin ella, con o sin coronavirus, pueden morir por el contagio de un catarro", advierte, señalando que "para algunos pacientes de vida o muerte".





Tengo un mensaje para vosotros, en el que hablo como farmacéutico, no como político: por favor, no podemos desabastecer los establecimientos sanitarios de mascarillas. Hay pacientes que SÍ las necesitan y estamos poniendo su vida en peligro. #COVID2019 ??

En una entrevista con este diario a mediados del pasado mes de febrero, Bauzá explicó que. Precisamente, días antes, con el primer caso de la epidemia en Mallorca, que afectó a un, la botica del expresident en el Pont d'Inca Nou, se encontraba como la única de guardia en el municipio y agotó las existencias de mascarillas ante la demanda.