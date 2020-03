Niñas de la Misericordia: Rompiendo silencios con voz de mujer

La congregación de religiosas de las Hijas de la caridad de San Vicente de Paul regentó hasta 1975 el casal de La Misericordia de Palma, un asilo para niñas de familias en situación de pobreza extrema en el que varias generaciones de mujeres pasaron su infancia y adolescencia

El silencio marca el pasado y el presente de diversas generaciones de mujeres que vivieron su infancia y adolescencia como internas en el casal de La Misericordia de Palma, un asilo para niñas de familias en situación de pobreza extrema que regentó hasta 1975 la congregación de religiosas de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Silencio -incluso de pensamientos-, en su estricta formación de vocación reeducadora; y silencio una vez abandonado el casal, que se ha prolongado hasta la vejez en muchos casos, por temor al estigma de ser identificadas con el despectivo sello de 'niña de La Misericordia', vinculado a la vida marginal.

Ahora, una iniciativa del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca pretende comenzar a derribar los primeros muros de silencio alrededor de estas vivencias con la creación de un espacio museístico en La Misericordia -concretamente en salas del conocido como pati de les dones que ahora está en reforma- que recoja el testimonio de generaciones de mujeres que empiezan a revivir unas historias que en algunos casos habían ocultado incluso a sus propios familiares. El primer paso que se ha dado ha sido el proyecto Pa i pecat, desarrollado por la antropóloga Aina Noguera y la trabajadora social Rosa Mascaró con el objetivo de identificar a mujeres que estuvieron internas en el centro y para recuperar su memoria oral en una recopilación de entrevistas personales.

El empeño de Noguera y Mascaró ha fructificado en nueve testimonios que han abierto una primera brecha de la que comienza a extraerse mucha información novedosa y muy válida para comprender la vida en el hospicio, aunque lamentan que en otros tantos casos todavía pesa el silencio y han contactado con mujeres que han preferido no hablar ni recordar nada, o solamente han explicado su vivencia desde el anonimato y sin querer participar en el proyecto. "Nos llamó la atención desde el primer momento que en las reuniones y jornadas que hacíamos los que hablaban y contaban recuerdos eran los hombres que habían estado en La Misericordia, en la parte de niños, pero las mujeres callaban", recuerda Noguera, que asocia ese sigilo al estigma que se sigue teniendo "sobre todo en Mallorca". Las impulsoras del proyecto han organizado actos en Artà, Esporles, Campos y Montuïri para explicar el objetivo de Pa i pecat y para hacer un llamamiento a conseguir más testimonios.

Mascaró explica que el perfil de internas no era de huérfanas, sino de familias que por distintas razones, la mayoría de veces económicas, dejaban a todos sus hijos en centros de menores, o elegían unos hijos para seguir conviviendo con ellos y dejaban al resto en el asilo. A partir de ahí se iniciaba un proceso reeducador, acorde a la época, y en tiempos de carencia como en la postguerra, se entiende mejor el título del proyecto, porque como añade la trabajadora social: "Tenían pan, no pasaban hambre, pero se les inculcaba la cultura del pecado, ellas recuerdan ahora que todo era pecado". Y así vivían entre cuatro paredes, lejos de la familia, con una formación moralmente estricta, hasta que llegaban a los 15 años y se les abrían las puertas de un mundo desconocido.

Las impulsoras se han encontrado con las dos caras de ese centro femenino, "nos dicen que pasaron miedo y frío allí dentro, pero después sus recuerdos pasan sobre todo por los juegos infantiles, los buenos momentos o las excursiones", cuenta Noguera. El momento de abandonar La Misericordia y luchar por una nueva vida fue el más delicado: "A veces las monjas favorecieron las parejas de niñas y niños que habían sido internos -añade Noguera-, en otros casos, si tenías suerte y eras bien vista, te buscaban trabajo de doncella encargada de trabajos domésticos en casas de Palma, otras siguieron vinculadas a la institución como cuidadoras".

Aunque en el lado oscuro encontramos historias más dramáticas, con chicas a las que la prostitución y las drogas acabaron arruinando y costando la vida. Noguera también señala que el tema de abusos sexuales a las internas es un tabú que se intuye en muchas vivencias, pero que en general se rehúye: "Muchas se acuerdan de que el sacerdote, don Sebastián les ofrecía la posibilidad de ir a dar una vuelta por Palma en su Seat 600 a un grupo de chicas". Para algunas era una gran oportunidad de ver la ciudad y así lo cuentan, para otras el recuerdo no fue tan grato.

María Vidal es la hija de María J. Vidal, y cuenta cómo su madre, ya fallecida, vivió en el casal una época especialmente dura: a partir de 1939. Vivían en Eivissa, en Sant Vicent de sa Cala, pero su padre fue represaliado y la madre vino a Palma a trabajar de criada. Los cuatro hijos -tres niños y una niña- fueron primero a la Inclusa y después a La Misericordia. María cuenta ahora que al principio las monjas pensaron que su madre era muda porque no reaccionaba a ninguna palabra, hasta que se dieron cuenta de que no entendía nada de castellano, porque en su infancia solo había escuchado catalán y francés. La hija explica cómo su madre asumió aquella educación "que era una comida de coco" toda su vida, pero llegada a la vejez comenzó a reaccionar contra todo aquello. "Me contaba que siempre le angustió que las monjas le dijeran que no podía rezar por su padre, porque se iría al infierno".

Magdalena y Ángeles vivieron la última etapa de La Misericordia, hasta que cerró en 1975 y se trasladó a otro edificio, y coinciden en su recuerdo positivo de su paso por el centro: "Todo el proceso de este proyecto me ha servido precisamente para valorar y estar muy orgullosa de esos años -asegura Magdalena-, y lo que me da lástima es en algún momento haber sentido vergüenza cuando escuchaba a gente hablar de La Misericordia como un reformatorio para los niños y niñas que se portaban mal y no los querían".

No duda en calificar la formación que recibían como "demasiado estricta y muy radical en lo religioso, basta decir que lo que te queda es que veías un joven atractivo y te sentías culpable", y en repetir que lo más complicado fue salir de allí: "Fue brutal, muy brusco, de una vida encerrada con monjas y con la misma ropa, a salir a la calle. En mi caso mi timidez se acentuó y me afectó mucho".

Ángeles también tiene una visión agradable de esos años: "Siempre que paso por allí voy al patio, tengo claro que tengo que olvidar lo malo y quedarme con lo bueno". Ella vivió una infancia rodeada de violencia doméstica y La Misericordia fue un escape: "Yo quería estar con mi madre y cuando entré allí no sentía dolor, solo pena". Asegura que es verdad que tiene la imagen de los pellizcos, los castigos y la falta de cariño "pero era la educación de aquellos tiempos". La salida de Ángeles a los 15 años también fue traumática, "lo pasé mal, me quería quedar, sabía que en casa no viviría esto y al salir me pusieron a trabajar enseguida", aunque también valora que tuvo un futuro: "Yo tuve suerte, otras compañeras salieron a la calle, se encontraron con los problemas familiares, quisieron conocer mundo y acabaron muertas".

Nuevo espacio para la memoria



La directora insular de Patrimonio, Kika Coll, impulsa este proyecto desde la pasada legislatura para lograr recuperar la memoria oral del pati de les dones. "En 2018 comenzamos organizando un plan de patrimonio inmaterial, después unas jornadas de memoria oral y desembocamos en la experiencia piloto del proyecto Pa i pecat, explica Coll. Esta iniciativa está además conectada con las reformas que se realizan en esta parte del edificio y que permitirán adecuar una de las salas como espacio museístico de memoria del centro de niñas de La Misericordia. Coll explica que, además, se seguirá impulsando la recogida de testimonios de mujeres que recuerden su paso por el hospicio para "contar de forma anónima o no su recuerdo, depositar documentos o ceder fotografías".



Jaume Santandreu



El exsacerdote y director del refugio de excluidos de Can Gazà Jaume Santandreu entró en 1975 con su Hospital de Nit para ocupar dependencias de lo que había sido el centro de niñas de La Misericordia y de esos días no puede borrar el recuerdo de lo que vio: "Impresionaba pasar por aquellas salas, era muy tétrico, esas camas de hierro, mechones de pelo pegados a las cabeceras, las salas de castigo con solo una ventanita...". Su amplia experiencia de trabajo con marginados le lleva a reflexionar que "difícilmente encontraríamos a marginados adultos que no hayan estado en un asilo de niños, o sea que llevan como una marca de la sociedad, viven de trauma en trauma. Hay niños que viven un trauma y eso les corta sus ramas, pero los pequeños que han vivido en sitios como estos te cortan las raíces, te cortan de raíz la capacidad de afecto para toda la vida y tu capacidad de comunicación. En estos lugares si demostrabas afecto te castigaban". Recuerda que La Misericordia lo regentaban unas monjas que no eran mallorquinas, lo que agravaba el desarraigo de las niñas, "bueno, en verdad, en todos los centros que dependían de la Diputación había esas religiosas". "Había dos hombres que eran todopoderosos en esos centros: el director y el capellán. En La Misericordia estuvo de director Cayetano Pomar, que era terrible, por ejemplo se llevó a una niña a su casa y decía que la quería adoptar, pero cuando las monjas le dijeron que la debía registrar contestó que primero quería saber si era normal o subnormal. De esa época vienen historias oscuras con adopciones, pero pasaba más en el hospital, al nacer, o en la Inclusa".