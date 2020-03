Xisco Mulet: "Madrid no ve la insularidad, nos ve como un negocio"

Xisco Mulet (Inca, 1960) certifica el mayor temor de los viajeros ante el coronavirus, el pánico a quedarse en cuarentena. Mientras el receptivo de las islas "está sufriendo" con esta crisis, confía en que pronto la situación se vea más clara y la gente siga saliendo a recorrer mundo.

Xisco Mulet, de Viatges Massanella, presidente de Aviba, es agente de viajes desde hace "casi 39 años". Su negocio fue uno de los primeros en los que Iberia instaló un ordenador. "Mientras dabas intro para buscar un vuelo te daba tiempo a ir a buscar un café y volver". Tras la crisis de Thomas Cook, ahora afronta desde la patronal de las agencias la del coronavirus.



P ¿Las agencias están vacías? Hay quien se pregunta quién va en la era de internet.

R Ni mucho menos. Hay gente que valora el conocimiento que tenemos de los viajes y de los proveedores. Como intermediarios intentamos dar un valor añadido con la experiencia que tenemos. Por ejemplo, con los grupos o las empresas, a una compañía de cierto volumen le ahorramos tiempo y dinero con la gestión.

P ¿Cómo están reaccionando los clientes con el coronavirus?

R Lo primero que te preguntan es: "¿Tú irías a este sitio o a este otro? Las recomendaciones de Sanidad y Asuntos Exteriores son básicas para los agentes. La gente tiene pánico a tener que pasar una cuarentena. El tiempo está demostrando que no es una enfermedad muy agresiva.

P ¿Qué efectos ven en su sector?

R Las anulaciones han sido más de grupos. Nos afecta más la parada de ventas. Si no se arregla rápido los clientes no van a venir.

P ¿Se está retrasando la contratación para verano?

R Sí, y se cambian fechas para atrasar viajes. Tras el impacto de China e Italia se calmó mucho.

P ¿Aparte de la zona con más casos con el virus hay otros destinos también afectados por el miedo a viajar?

R Asia está muy afectada. China es muy grande y la gente mira el continente. Está Corea del Sur, Japón, que han tenido muchos casos, y tenemos clientes con Vietnam y Tailandia que han querido cancelar.

P ¿Siguen vendiendo cruceros?

R Han hecho mucho daño los dos barcos en Japón en cuarentena. La propagación del virus es más fácil por la acumulación de pasajeros. El daño ha sido a nivel mundial con una bajada de ventas importantes y alguna anulación.

P Hoteles y aerolíneas se están volcando en flexibilizar gastos de cancelación y cambios. ¿Y las agencias?

R Sí. A los que reservan a partir de ahora les recomendamos tomar tarifas reembolsables por las circunstancias que puedan darse más adelante.

P Las primeras cancelaciones afectaron a los viajes escolares. ¿Han seguido?

R Están a la expectativa. Ha habido cancelaciones ya no solo de grupos de escolares de aquí a Europa, si no de Europa a Balears. Los más perjudicados son los congresos y los grupos, de japoneses, chinos, franceses. El receptivo en las islas está sufriendo, y es muy importante para los socios de Aviba. Es pronto para dar cifras. Estamos intentando intermediar entre el proveedor final y el cliente porque si no está dentro de las zonas no recomendadas para viajar y la persona ya ha comprado el producto el miedo no te inhibe de la obligación de viajar. Puedes anular, pero con los consecuentes gastos. La flexibilización está llegando ahora.

P La OCU ha criticado que no se considere una causa de fuerza mayor para cancelar sin gastos.

R Es evidente que en el norte de Italia y otras zonas se da esa circunstancia, para el resto lo tiene que decidir un juez y depende de su sensibilidad. Si vas a Roma estás a 400 kilómetros.

P ¿Italia no se vende?

R Casi no. Bueno, este puente pasado tuvimos un chárter a Sicilia con solo 70 plazas vacías.

P ¿Semana Santa está perdida?

R En turismo emisor hay varios chárter a Europa. De momento salen. Y en receptivo Semana Santa es más nacional, la gente va a seguir viajando. Tengo el presentimiento de que dentro de un par de semanas veremos más clara la situación.

P Es un buen momento para viajar con seguro.

R Y tanto, por lo menos de asistencia. Tenemos un matrimonio joven que fue a Cuba hace cuatro semanas y ella tuvo un coágulo en la cabeza y ha tenido que estar en el hospital. Si le hubiera ocurrido en Europa, incluso hubiera contado con avión medicalizado.

P ¿La cancelación de la ITB dificulta transmitir tranquilidad?

R Cualquier evento. Da sensación de pánico, más siendo la feria número uno para Balears. Es importante asistir, es un aparador para las empresas y sirve para contratar personalmente y tomar el pulso de la temporada. Pero los contratos ya están cerrados.

P ¿Qué le parece la gestión del Govern con esta crisis?

R Ha reaccionado bien invitando a los turoperadores a Balears a una pequeña feria y con la insistencia en la promoción. Eivissa y Formentera se tendrán que centrar en el mercado italiano y Mallorca en todos. En la reunión que tuvimos en la Conselleria destaqué la medida de TUI de flexibilizar las reservas, el mismo día que se canceló la ITB. Fue una reacción inmediata. También lo hizo Schauinsland-Reisen.

P ¿Cómo valora la interlocución con el conseller Iago Negueruela?

R La actitud del Govern en esta crisis y la de Thomas Cook la he visto muy positiva, por contar con la iniciativa privada, que es la que lo sufre, para que tenga el menor impacto posible. Negueruela sabe escuchar.

P Tras Thomas Cook y el coronavirus ¿le queda alguna otra plaga al turismo?

R Esperemos que no. Ya había enfriamiento económico.

P Estamos pendientes del visto bueno de la UE a la compra de Air Europa por parte de Iberia. ¿Nos perjudicará?

R El tiempo lo dirá. Estamos preocupados y vigilantes. Iberia puede disponer de hasta un 80 % de los slots nacionales, con Iberia, Air Europa, Air Nostrum y Vueling. Les da una posición dominante del mercado, para quitar y poner vuelos. Y en una isla dependemos de ellos. Esto no se entiende en Madrid; se ha visto con la ampliación del aeropuerto y el futuro impuesto al transporte aéreo.

P ¿La fusión de Ávoris y Globalia cómo la viven?

R No tenemos nada que decir. Un grupo fuerte siempre ayuda al mercado. Hay que esperar.

P ¿Cómo ve la ampliación del aeropuerto?

R Madrid nos ve como un negocio, no ve la insularidad. Estamos en contra. Tenemos tres meses con un movimiento muy grande y estamos dando servicio. Se tiene que tender a la comodidad y seguridad de los pasajeros y los trabajadores. El control policial se ha quedado obsoleto, pero hay medios para mejorarlo. Ampliar por ampliar es porque ven un gran negocio en el aeropuerto y quieren hacer más aparcamientos para aviones. Pero no tenemos más hoteles, más carreteras, ni más hospitales. Cuatro millones de pasajeros más en cinco años es una barbaridad. La cogestión para Balears y Canarias es fundamental. Nosotros sabemos cuáles son los problemas.

P ¿Qué opinan del anuncio del impuesto al transporte aéreo?

R Vamos a hacer alegaciones, esta semana hemos recibido la comunicación del ministerio de Hacienda. No piensan en la insularidad, más del 50 % de los viajes son por trabajo, necesidad, familia, ¿qué otro medio de transporte más ecológico elegimos nosotros?

P ¿Han hablado al respecto con el Govern?

R Sí, con Xavier Ramis. También le han dicho al Gobierno que no es viable para los territorios insulares. Afecta a los residentes y a los turistas, se va a encarecer el producto. Se han de tomar medias por el cambio climático, pero se tienen que estudiar bien.

P ¿Fomentaría el transporte marítimo? ¿Cuántos pasajes de barco se venden?

R Hay unos 5 millones de pasajeros anuales entre Balears y la península, con tráfico turístico y local. Nunca va a ser una alternativa al avión.

P¿Han vuelto a analizar el alza de los billetes de avión?

R Con la cantidad de cosas que nos están pasando no nos da tiempo. Está claro que han subido. El Gobierno tiene que hacer un examen exhaustivo. Cada vuelo tiene un escalado de tarifas, desde la más barata a la más cara, cuando quedan pocas son las más altas. Respecto a 2018, tras subir el descuento de residente, han aumentado un 2 %. ¿Dónde está el truco? Las compañías pueden cerrar y abrir los cupos a sus anchas y aprovechan para vender las tarifas más altas. También ha subido la demanda. Es complejo.

P Su relación con los hoteleros es de amor-odio, por aquello de que tratan de saltarse su intermediación.

R Hay cadenas que respetan mucho a los intermediarios y hay otras que no.

P ¿Cómo se portan las cadenas mallorquinas?

R Hay de todo. Basta ver cuántas ponen en sus anuncios aquello de compre también en su agencia de viajes.

P ¿De las cuatro grandes cuál es la más amiga de las agencias?

R Ahora mismo Iberostar. Con W2M (el banco de camas) está entrando muy fuerte.