La Audiencia considera una falta leve la muerte de un bebé en el Hospital de Inca

La Audiencia de Palma considera que no existió delito de imprudencia grave, pero sí pudo producirse una falta leve, en la actuación de dos médicos ginecólogos del hospital de Inca, que ayudaron a nacer a un bebé, que falleció horas después como consecuencia de una grave infección. El tribunal de la Sección Segunda ordena que los dos facultativos se enfrenten a un juicio de faltas y si son condenados, que se establezca la indemnización correspondiente a favor de la madre.

Estos dos ginecólogos intervinieron en el nacimiento del pequeño, que tenía un peso de cuatro kilos, el día 30 de junio de 2013 en el hospital de Inca. En realidad la actuación la dirigió un solo médico, pero debido a la dificultad del parto, solicitó ayuda a un compañero. La extracción del bebé se realizó mediante fórceps, con ayuda de instrumental. El recién nacido falleció a las pocas horas. La razón de su muerte fue un fallo multiorgánico.

En el momento del parto presentaba muestras de que había aspirado meconio, pero es que además presentaba una infección que le había transmitido la madre. El tribunal, en un recurso de apelación, ha analizado la actuación de los médicos, que fue puesta en duda por el forense, que apreció indicios de negligencia grave. Sin embargo, la Sala no coincide con este diagnóstico.

La mujer embarazada no estuvo controlada durante la fase de parto por los ginecólogos. Quien estuvo pendiente de ella fue la matrona que, según el tribunal, cometió un error al interpretar los datos. Solo llamó al médico en el último momento, cuando se dio cuenta de que el parto se estaba complicando y que precisaba la intervención del especialista.

El forense interpretó que los datos previos al parto indicaban la necesidad de realizar una cesárea, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño del pequeño. El tribunal considera que los signos previos al parto no eran concluyentes e indicaran con seguridad el sufrimiento del feto. Concluye el juez que el médico no fue avisado hasta el último momento y que la madre no ha apreciado ningún grado de responsabilidad de la matrona.

Aunque la resolución judicial señala que existían evidencias objetivas de que el feto estaba sufriendo una infección por una bacteria, no era un factor por el que el bebé ingirió meconio.

La Audiencia, por tanto, no aprecia falta de asistencia o desatención médica en la actuación de los facultativos. Considera el tribunal que otro ginecólogo con más experiencia podría haber realizado otro tipo de pruebas para detectar si el feto sufría una infección, pero concluye que este caso se suscribe en una interpretación errónea de los datos, y no en un delito de imprudencia grave.