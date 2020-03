El Pacto abrió en 2016 el sobresueldo a los asesores

Una de las curiosidades que relata el informe de la Oficina Anticorrupción es que el Pacto de Izquierdas presidido Francina Armengol modificó el plus en el año 2016. Fue para permitir que sus asesores y personal eventual también pudieran cobrar los 22.000 euros anuales por tener la residencia fijada fuera de Mallorca. Hasta el momento únicamente lo podían percibir los consellers, directores generales o categoría similar. La izquierda lo abrió a asesores, jefes de prensa, jefes de gabinete y personal eventual del gabinete de los consellers.

El polémico sobresueldo se fijó en el año 2008 y únicamente era para los consellers y directores generales de Menorca, Eivissa y Formentera. Desde ese momento y hasta el 2012 se mantuvo sin cambios. Fue ese año, con el PP, que se introdujo la modificación que ha levantado más polémica. El abrirlo a cargos de otras comunidades que vengan a ocupar puestos en el Govern. Todo ello para que el entonces conseller de Medio Ambiente y ahora presidente del PP, Biel Company, nombrara al frente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, con categoría de director general, a un persona de su confianza de Madrid.

En 2015, para que entrara en vigor en 2016, fue cuando se amplió también a los asesores por parte del Pacto de Izquierdas.

Jaume Far en su informe comenta asimismo que los cambios realizados en la norma que otorga el plus de 22.000 euros se han venido realizado casi en silencio. En este sentido, recuerda que durante la investigación ha buscado los debates e intervenciones parlamentarias en el BOIB y Diario de Sesiones y no "consta ninguna referencia, a parte de la modificación de la redacción, de los cambios que ha sufrido el artículo".