La directora de s'Estel culpa a la "inoperancia" del PP del mal funcionamiento de centros de menores

Fina Tur, directora de la Fundación s'Estel, que gestiona los centros de menores con medidas judiciales, ha culpado esta tarde en el Parlament al PP de "inoperancia" durante la legislatura de 2011-2015 que provocó "graves consecuencias".

"Cuando llegamos en 2015 nos vimos abocados a empezar desde cero", ha afirmado Tur en su comparecencia en la comisión parlamentaria de Asuntos Sociales. Para sustentar sus acusaciones ha esgrimido un documento de la dirección de Es Pinaret en 2012 dirigido a la entonces gerente de S'Estel, Apol.lònia Socias (quien posteriormente fue directora general del Govern de José Ramón Bauzá) en el que le informaba, entre numerosas graves deficiencias, que los no retornos de menores a centros "no se comunicaban ni a la dirección general, ni a los juzgados, ni a la fiscalía ni a las fuerzas de seguridad", según consta en este documento.

Tur ha afirmado que este escrito no tuvo ninguna respuesta ni actuaciones en consecuencia, ni en este ámbito ni en las deficiencias que se denunciaban en cuanto al funcionamiento y las infraestructuras. Ha precisado que cuando llegó en 2015 el Govern del Pacto se comenzó a actuar a la vista de la mala situación y ha detallado las actuaciones impulsadas desde entonces en todos los aspectos.

El escrito del director de Es Pinaret de 2012 habla textualmente de "retrasos" en el regreso al centro, no de "no retornos" como ha dicho Tur, si bien deja claro que se refiere a casos en los que el entonces director del centro consideraba que debían comunicarse. La popular Marga Durán, no obstante, se ha aferrado a esto para acusar a Tur de decir "falsedades" y ha anunciado que el próximo martes en el pleno del Parlament exigirá a la presidenta del Govern, Francina Armengol, no solo la destitución de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, sino también la de su equipo "empezando por usted", en referencia a la directora de s'Estel.

Según Durán las acusaciones de Tur se deben a que "se escudan en mentiras" al no tener "otra justificación" para los "deficientes" resultados de su gestión. "Pongo en cuarentena todo lo que venga de esta Conselleria", ha afirmado la diputada popular.

Entre otras cuestiones, Durán ha preguntado a Tur sobre "cómo se siente con el honor de ser la directora de la Fundació s'Estel con el peor resultado del informe del Defensor del Pueblo", que identificaba 15 fugas en 2018 y 58 no retornos de menores en estos centros de Balears.

Tur ha replicado con el escrito enviado por la consellera Santiago al Defensor del Pueblo en el que le ponía de relieve que los datos que utilizaba para su informe no eran comparables ya que se basaban en números absolutos, no en porcentajes, ni se tenía en cuenta criterios uniformes para los centros de las distintas comunidades autónomas.

La respuesta del Defensor del Pueblo, según ha explicado, es que se incluirían indicadores para evitar malas interpretaciones. Ha precisado que "los últimos datos que ha pedido el Defensor ya no incluyen ni fugas ni no retornos ni agresiones, lo que significa que se ha dado cuenta" de que la metodología utilizada para el anterior informe no era adecuada.