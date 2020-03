Més defiende la necesidad de una policía autonómica balear: "Es una forma de hacer país"

El portavoz parlamentario adjunto de Més per Mallorca, Josep Ferrà, ha anunciado este lunes que en el pleno de mañana martes, su partido apoyará una moción para solicitar la creación de una Policía Autonómica para Baleares, que "es tan importante como contar con una radio y televisión autonómicas de calidad".



"Esperamos que el PSIB-PSOE también apoye esta iniciativa ya que, según dijo este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el País Vasco hace falta que las comunidades autónomas sean fuertes", ha recalcado Ferrà. "Es una forma de hacer país", ha apostillado.



Por otra parte, Més apoya la internalización de los trabajadores de IB3. Ferrà ha divulgado que su formación política ha propuesto que la próxima licitación que haga el ente autonómico para contratar una empresa externa sea por un periodo de dos años prorrogable a otro. "Durante este tiempo debe llevarse a cabo ya la internalización del personal", ha precisado.



Respecto a la toma en consideración de la proposición de ley (PL) de Vox para derogar la ley de Memoria Democrática balear, Ferrà ha asegurado que se trata de una propuesta "franquista" y "ataca el autogobierno de las islas".



"Vox pretende que exista un relato oficial de buenos y malos y que la Dictadura se iguale con la República, algo del todo imposible".



Ferrà ha anunciado también que la formación ecosoberanista presentará esta tarde a la Delegación del Gobierno un pliego de documentación solicitando que no se lleve a cabo la ampliación del aeropuerto de Palma y ha considerado viable que el Gobierno de España instaure un impuesto del transporte aéreo siempre que "pondere" la situación especial de las Islas Baleares. "Los desplazamientos en avión en las islas no son sólo por turismo, la mayoría de veces son por pura necesidad", ha dicho.





