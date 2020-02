Las cuarentenas por el coronavirus lastran los planes de viajes

"El miedo a la cuarentena es lo que a nivel turístico nos hace daño". Pedro Fiol, secretario de la Agrupación Balear de Agencias de Viajes (Aviba), dibujaba ayer cómo se está viviendo desde las oficinas la propagación del coronavirus. "Hay avalancha de gente pidiendo cancelar viajes", para lo que no es posible brindar facilidades si el destino no es alguna de las zonas afectadas por la epidemia del COVID-19.

La situación que se está viviendo en el sector de los viajes es más "fruto de la histeria. No estamos ante el primer virus que se extiende", explica Fiol, quien hace un llamamiento a transmitir "calma", máxime cuando los operadores y las aerolíneas están flexibilizando los cambios de los viajes previstos. Además de que hay cancelaciones de rutas por parte de easyJet, hacia y desde Italia.

En cuanto al destino Balears y cómo nos está afectando la psicosis por el coronavirus, desde la Federación Hotelera Empresarial de Mallorca su presidenta, María Frontera, destacaba ayer "la gran fortaleza" del sistema sanitario español, además de la excelente gestión del caso con el británico residente en la isla. Frontera también apela al gabinete de crisis que mantiene en contacto a la patronal hotelera y las conselleries de Turismo y Sanidad.

Hoy por hoy se constata desde la FEHM una ralentización de las reservas, "mañana ya veremos" cómo afecta al destino balear. Lo que se teme más es el efecto "de la gestión del miedo en los que aún no han reservado". Por el momento para Semana Santa "no hemos detectado cancelaciones", de viajeros individuales, declara Frontera, otra cosa es que sí hay eventos que no se celebrarán. Para la vicepresidenta de la patronal, María José Aguiló, es momento para volver a "poner en valor que somos un destino seguro" desde el punto de vista sanitario, fortaleza que nos distingue frente a otros.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Balears, Gabriel Llobera, también destaca que no está habiendo cancelaciones, aunque "ahora mismo no se vende nada" en el mercado alemán.

"Hasta que no pase este periodo de pánico estaremos a la expectativa", reconoce Jaume Horrach, de la Agrupación Hotelera de Alcúdia y Can Picafort. "Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el coronavirus", añade. Horrach subraya también que la isla tiene "a su favor la buena gestión con el paciente británico, "pero ahora" la epidemia "ha llegado a Europa".

"Lo de Tenerife ha sido muy alarmante", dice Mauricio Carballeda sobre el hotel H10 Costa Adeje Palace que ha mantenido en cuarentena a sus huéspedes. El presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf destaca la ventaja de que no estemos en temporada alta. "Los próximos días son clave para ver qué pasa con las reservas", agrega.



Jet2 no embarca a sospechosos

Ante la crisis en el hotel canario, Jet2 con la salud y la seguridad como su "absoluta prioridad" ha adoptado la política de no dejar volar a "ningún cliente" que se haya hospedado allí durante la cuarentena, hasta que haya pasado el periodo de incubación del COVID-19 o bien prueben haber pasado el test que les descarta como portadores, declararon ayer desde la aerolínea británica.

Mientras, desde Iberia se descartan por ahora medidas similares ante posibles sospechas de viajeros contagiados. Se continúa con la supresión temporal de los vuelos a Shanghái y la compañía está utilizando aviones más pequeños para controlar la capacidad ante la disminución de los viajes, explicaron desde la aerolínea de IAG.

EasyJet, ante la disminución de la demanda hacia el norte de Italia y en otros mercados europeos, está cancelando algunos vuelos en ese país. Esta compañía británica anunciaba ayer que para mitigar el impacto del COVID-19 implementan medidas de eficiencia operacional y ahorro de costes, con recortes presupuestarios, congelación de contrataciones y salarios e incluso reasignación de aviones para el verano 2020.

Las aerolíneas están autorizando cambios de billetes hacia destinos afectados por el coronavirus, entre ellas Iberia (Italia y Japón), Air Europa (Italia), Brussels Airlines o Aerolíneas Argentinas.

Frontera, que el jueves participó en la reunión del Consejo Nacional de Turismo, explica que los hoteleros trabajan con el Gobierno en una guía de buenas prácticas "para aterrizar" los protocolos sanitarios al sector hotelero. En cada caso que se pueda dar, se estudiará cómo proceder, por lo que la cuarentena no tiene por qué ser la consecuencia en caso de detección de coronavirus.

Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal) está recibiendo muchas consultas de viajeros. Se recuerda que las cancelaciones hasta ahora dependen del tipo de tarifa adquirida.