Los principales periódicos del país se hacen eco del juicio

La mayoría de los periódicos estatales ofrecieron ayer información sobre el desarrollo del juicio por el 'caso móviles', que sentó en el banquillo al juez Florit, quien ordenó la requisa de los móviles de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou. En las imágenes, informaciones de 'El País', 'ABC' y 'El Periódico' en sus páginas web

La mayoría de los principales periódicos nacionales se hizo ayer eco del juicio contra el juez Miguel Florit por ordenar en diciembre de 2018 la incautación de los móviles de los periodistas Blanca Pou, de Europa Press, y Francisco Mestre, de DIARIO de MALLORCA. A lo largo de la jornada, las páginas web de estos medios fueron publicando el desarrollo de las declaraciones, en especial la de Florit, que se enfrenta a 42 años de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional periodístico y por la interceptación ilegal de comunicaciones.

En una extensa crónica, El País titulaba su información con la afirmación del juez: "Era mi deber investigar el delito". El texto comenzaba con la frase textual de este argumento de Florit en defensa de su actuación. "Ponderé la situación y pensé que era mi deber investigar el delito, que era grave, y debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremo", escribía la periodista Lucía Bohórquez en su información.

La crónica continuaba con las declaraciones de Mestre y Pou, en las que relataron cómo se produjo el decomiso de sus móviles, y la del fiscal delegado anticorrupción en Balears, Juan Carrau, que avaló en un informe la decisión de Florit.

ABC, por su parte, fue incluyendo en su página web información de Europa Press con las principales declaraciones, incluyendo vídeos con las de Francisco Mestre, explicando que entregó su móvil porque no veía otra alternativa ya que los agentes tenían una orden judicial; y Blanca Pou, precisando que la Policía también requisó dos ordenadores, un 'pendrive' y distinta documentación, además de su móvil. La web del rotativo también fue incluyendo vídeos con las declaraciones del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien lo hizo por videoconferencia, además de la de Florit.

La Vanguardia también incluyó en su web las declaraciones de Carrau, Luzón y Florit. Este último encabezó la información de El Periódico de Cataluña con el titular: El juez Florit, sobre la requisa de los móviles: "Mi deber era investigar y debía sucumbir el secreto profesional". El Mundo incidió en este argumento lanzado por el juez en su web, en la que durante la jornada de ayer informó sobre el juicio en su sección dedicada a Balears.

Medios digitales como eldiario.es también pusieron el foco en la declaración de Florit ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears. "Era más importante averiguar el delito, que no el derecho profesional de los periodistas", fue la frase del juez elegida por este medio de comunicación para titular su información, en la que relata las declaraciones de Carrau y Luzón.

Florit ocupó el titular de la información sobre el juicio de infoLibre, que destacaba que el juez sostuvo que incautar teléfonos a un periodista "no compromete" el secreto profesional. Entre las principales declaraciones que resaltó este medio se encontraba la de la periodista Blanca Pou, explicando que "los agentes policiales me impidieron hablar con la asesoría jurídica de su empresa durante el registro" con la frase: "Tú no tienes que hablar nada, esto es la ley". En su información también detallaba la declaración de Francisco Mestre y del fiscal Carrau.

La incautación de los teléfonos móviles a Mestre y Pou, que informaban del caso Cursach, provocó cuando se produjo en diciembre de 2018 una ola de solidaridad con los periodistas, en la que todos los medios de comunicación reaccionaron en defensa del secreto profesional y el derecho a proteger las fuentes. Entre las movilizaciones de apoyo, docenas de periodistas se concentraron ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para defender el secreto profesional de la prensa, tal y como consagra la Constitución, y en solidaridad con los redactores de DIARIO de MALLORCA y Europa Press. Ante la sede del Alto Tribunal, los profesionales de la información desplegaron una pancarta con el lema "Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información".