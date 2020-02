Govern y Consell realizarán un control trimestral de los casos de explotación sexual

El Govern pasa a la acción y quiere realizar un seguimiento de cómo están aplicando los protocolos los consells insulares en los casos de explotación sexual de menores tutelados. Por este motivo, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, reunió ayer a la Comisión Interinsular de Protección de menores de edad, formada por miembros de su Conselleria y de los consells insulares. Acordaron realizar un seguimiento trimestral de los casos de explotación sexual de menores en Mallorca, y semestral en el resto de las islas.

El presidente del Institut Mallorquí d'Afers Sociales (IMAS), Javier de Juan, explicó tras esta reunión de la Comisión que se han aprobado una serie de mejoras en los protocolos de seguimiento de casos de abusos y explotación sexual en la comunidad. De Juan aseguró que se realizará una calendarización que llevará a cabo la Comisión para conocer "qué se está haciendo, cómo se detecta, qué medidas se toman y qué terapias se pueden seguir" con los menores explotados sexualmente. En el caso de Mallorca se tomarán como prioritarios los 16 casos ya anunciados, así como los expedientes de menores con mayor riesgo.

El objetivo es que la Comisión analice si "cada uno de los pasos que se realizan en estos casos son los que marca el protocolo y también conseguir un mayor control en estos casos y en los que puedan surgir en el futuro", indicó el también conseller insular de Asuntos Sociales.

El presidente del IMAS comentó asimismo que esta nueva línea de trabajo "no controlará las salidas no autorizadas de los centros de acogida" ya que esta comisión se reúne para mejorar los protocolos de explotación sexual. Quiso dejar claro que no se pueden relacionar las fugas de menores de los centros tutelados con casos de explotación sexual.

Javier de Juan defendió también la comisión de expertos y la de responsabilidad política, propuesta por los partidos que gobiernan en el Consell de Mallorca. Añadió que estos dos organismo podrán trabajar con "tranquilidad para analizar la situación y hacer propuestas de mejora".

Asimismo, el presidente del IMAS y la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, anunciaron que la Administración ofrecerá líneas de formación en sensibilización sobre el abuso y explotación sexual de menores, así como una formación más específica para los familiares de los niños y profesionales de los centros de sistema de protección de menores.



Los protocolos se cumplen

Fina Santiago aseguró que "los protocolos se cumplen por parte de los consells" y recordó que la función del Govern no es la de gestión, es la de controlar dichos protocolos. Por ello calificó de "positiva" esta reunión y destacó la intención de la administración autonómica y las insulares de "formar y sensibilizar a la población general respecto a explotación sexual infantil y especialmente a los jóvenes, ya que este problema social existe". Según Santiago, el control de cada uno de los casos detectados en las islas permitirá conocer dónde hay dificultades, dónde se tarda más y qué recursos faltan. "No podemos prevenir algo que no conocemos, por tanto debemos realizar un seguimiento", apostilló.

Por su parte, la consellera de Bienestar Social y Familia del Consell de Menorca, Bàrbara Torrent, explicó que "no se trata de un grupo de trabajo que esté formado por representantes políticos, sino por técnicos que son quienes atienden a los menores".