Los consellers Pons y Negueruela reivindican más presupuesto europeo a las economías insulares

"No estamos en una burbuja en Bruselas", recalcó ayer Karima Delli, la presidenta de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, que encabeza la delegación de eurodiputados de visita en Mallorca. Ante la francesa los consellers Iago Negueruela y Marc Pons reivindicaron mayor protección y presupuesto europeo para las economías insulares de la UE.

Para conocer de primera mano las infraestructuras, la movilidad y el impacto de las políticas europeas en la isla, llegó el miércoles la delegación del Parlamento Europeo. Tras reunirse ese día con el director del aeropuerto, Tomás Melgar, y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, ayer fue el turno de interactuar con los representantes del Govern. Por la mañana los eurodiputados, entre ellos la socialista Alicia Homs y José Ramón Bauzá (Ciudadanos), visitaron al vicepresidente y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, quien también solicitó que la UE tenga en cuenta a los territorios insulares a la hora de invertir en transportes más sostenibles.

Por la tarde la delegación se reunió con los consellers de Turismo y Movilidad, Negueruela y Pons, respectivamente.

"Somos un territorio finito y frágil", declaró Negueruela, que innova en políticas sostenibles, por lo que las peticiones de los territorios insulares han de estar presentes en el próximo presupuesto europeo. Mientras, Pons apuntó a que la UE debe entender que "no es tanto la distancia al continente como estar aislado", y eso no se tiene en cuenta en las ayudas de la UE, que se limitan por aquella. Reivindicó que no se limiten las ayudas al transporte de mercancías y apoyo para infraestructuras de transporte interno.

Delli destacó que Balears se haya adelantado en la declaración de emergencia climática y dijo que desde la Comisión de Transporte se ayudará a Balears en el reto de la transición energética. "Son una isla pequeña y vamos a hacer todo lo posible" presupuestariamene para que se incluya en el Pacto Verde, dijo la eurodiputada.