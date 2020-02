Karima Delli: "Modernizar el aeropuerto no es ampliar, sino hacerlo más sostenible"

Presidenta de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo. Karima Delli (Roubaix, 1979), ha llegado con una delegación a la isla. Llama a que seamos capaces de lograr un Son Sant Joan "inteligente desde el punto de vista ecológico"

Karima Delli es la primera mujer en presidir la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo. La eurodiputada francesa del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea encabeza la delegación de Bruselas que aterrizó ayer en la isla. Su misión es conocer nuestras infraestructuras, movilidad y el impacto de las políticas europeas por nuestro perfil turístico. Los datos recogidos en Mallorca servirán de termómetro para otras regiones europeas insulares. El eurodiputado mallorquín José Ramón Bauzá la recibió en el aeropuerto. Forma parte del grupo y apostó por que la isla fuera el destino de esta delegación de la UE.

P ¿La epidemia del coronavirus es una amenaza en la UE para la temporada turística?

R Lo primero, estoy muy contenta de visitar por primera vez su isla. La bienvenida ha sido extraordinaria, es verdad que hace menos calor de lo que esperaba. En cuanto al coronavirus, Europa ya ha empezado a coordinarse para ayudar a los países afectados, como Italia, para adelantarse a los acontecimientos. El turismo chino se verá afectado, pero el europeo, si nos fijamos en las cifras del año pasado, creo que tendría que ir bien.

P ¿Por qué su delegación viene a Mallorca? ¿Sus objetivos?

R Por una parte, al hablar de turismo no tenemos que olvidar las islas periféricas. Actualmente existe un debate en curso sobre el presupuesto europeo y estamos impulsando una línea sobre el turismo sostenible. Está claro que no puede haber turismo sin movilidad. Eligimos esta isla porque tiene bazas importantes y eso es lo que tiene que mostrar Europa, dar a conocer islas que lo merecen. Estaremos solo tres días, poco tiempo por desgracia, pero vamos a ver la problemática en materia de aviación, el sector marítimo y vamos a visitar a todos los interlocutores. Queremos demostrar que Mallorca puede ser un núcleo de turismo sostenible.

P A la sociedad mallorquina le preocupa la masificación y la gentrificación.

R El turismo de masas no puede seguir aumentando porque no tenemos otro planeta alternativo. Habrá que regular el flujo de turistas. Y bueno, hay que entender que la población vive de eso, por tanto hay que dar con un equilibrio adecuado, conseguir un turismo sostenible que sirva también para alimentar su cultura y su propia lengua, muy bonita, con paisajes extraordinarios respetando a la vez los límites planetarios y la biodiversidad.

P El índice de presión humana se dispara en verano, queremos limitar los cruceros. ¿Habrá política comunitaria al respecto?

R Desde Europa vamos a poner en marcha un pacto verde. Todos los sectores del transporte tendrán un papel que desempeñar, ya sea la aviación o el sector marítimo. Por eso hay que tener en cuenta que tendrán que transformarse protegiendo a la vez los empleos actuales que justamente alimentan la economía local. Somos muy prácticos, pero queremos que ese sector se incluya en el pacto verde y en la transición energética y ecológica.

P ¿Apoya esa limitación?

R Aún no se ha tratado a nivel europeo, se está haciendo a nivel nacional, pero sin duda lo abordaremos.

P Hay en marcha una ampliación en el aeropuerto. Recibe más de 29 millones de pasajeros y prevé 4 millones más para 2015. ¿Habría que poner techo?

R No podemos conseguir un pacto verde si seguimos construyendo y construyendo. Lo principal es regular los flujos y tendremos que modernizar este aeropuerto, y modernizar no es ampliar, es hacerlo más sostenible. Por ejemplo, me encantaría que hubiera placas solares, autobuses eléctricos. Ustedes tienen a su disposición la más bella de las energías que regala el cielo, por lo tanto hay que tomar decisiones inteligentes buenas para el planeta, además el sol es gratis. Demuestren que son capaces de conseguir un aeropuerto inteligente desde el punto de vista ecológico.

P ¿No es hora de fomentar más el transporte marítimo?

R Es una muy buena pregunta. Estoy aquí también porque soy ponente de la descarbonización del sector marítimo. Será uno de los temas que trate más este año. Si tenemos la voluntad de modificar ese sector, tenemos que optar por la descarbonización. Los barcos del mañana tendrán que utilizar electricidad o hidrógeno y ese paso se dará muy rápido. Y habrá que ver cómo se comunican las islas entre ellas. Somos nosotros los que podemos cambiar la noción de turismo sostenible, pero se necesitará tiempo y no ser uno de esos turistas que está todo el día de aquí para allá.

P ¿Con la fusión de Iberia y Air Europa peligra la libre competencia? ¿Habrá luz verde?

R En cuanto a la fusión todavía no contamos con todos los elementos y sobre la competencia siempre he dicho que hay que contar con una excepción sobre todo si puede afectar a los precios de los billetes. Mejor ayudar a los ciudadanos que a las aerolíneas. Está clarísimo, muchas veces reciben demasiadas ayudas.

P España subvenciona directamente a las aerolíneas con su política de ayudas a los residentes de regiones periféricas. ¿Le parece bien?

R Lo digo sin ambages, no estoy a favor de esas ayudas directas, hay que ayudar a los ciudadanos. Mi papel dentro de la Comisión de Transporte es justamente buscar la accesibilidad, es mi prioridad.

P ¿Veremos una tasa europea al keroseno?

R Es mi opinión personal. Espero que la haya. La Comisión Europea ya hizo un estudio, si se aplica ganaríamos 27.000 millones de euros al año, 0,33 céntimos por litro. Con ese dinero se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo impulsar los trenes nocturnos. Me encantaría un París-Barcelona [ríe]. Una parte se podrían emplear para la transición del sector aéreo y otra para crear un fondo regional para aquellos que tienen que coger el avión sí o sí.

P Balears recibe más de 16 millones de turistas anuales. ¿La considera una cifra sostenible para una isla?

R Ya me parece mucho. Tendremos que ver cómo se produce en la práctica esa intensidad y ver qué piensan los habitantes y dar un equilibrio adecuado.

P ¿Cómo puede afectarnos la salida del Reino Unido?

R Necesitamos asegurar las líneas aéreas. Tenemos que planificar las operaciones un año antes para que no haya perturbaciones en el cielo europeo. Y tenemos que adelantarnos sobre qué tipo de relación tendremos, aún no lo sabemos. Nos preocupa también la seguridad aérea y el personal, los drones, habrá nueva directiva para los derechos de los pasajeros, el Cielo Único Europeo.

P ¿Por qué hay tanto atraso con el Cielo Único Europeo?

R Está en marcha el documento hace 20 años, creo que ya ha llegado la hora. Los estados miembros tienen que asumir su responsabilidad.

P ¿Por qué se reunirá con Richard Clark, subdirector de Air Europa? ¿Por la fusión?

R Porque hay mucho retos, el Brexit y vamos a preguntar muchas cosas: cómo funcionarán los aviones el día de mañana, como la industria afrontará los retos.

P ¿Los lobbies aéreos lo permitirán?

R Tienen que participar en la transición energética, si no lo harán otros competidores internacionales. Permitirá destinar una parte a la innovación para que se den más prisa. Bueno, hay una nueva generación que ya dice que dejará de volar.

P ¿Es partidaria de las tasas turísticas?

R Sí, pero estoy a favor de una justa competencia. Plataformas como Airbnb tienen que pagar impuestos, no solo los hoteleros. Es un reto importante.

P Tras la quiebra de Thomas Cook, ¿le preocupa la viabilidad de TUI?

R Nos permitió lanzar la vista al turismo del mañana. No queremos que se repita en Europa. Hemos puesto en marcha un grupo de trabajo de Turismo, en el que el señor Bauzá también está. Hay que adelantarse a este tipo de acontecimientos. Vamos a estar más alerta. Muchas personas han perdido su empleo.

P ¿Por qué su análisis de Mallorca puede servir de ejemplo en la UE?

R El objetivo es que la Mallorca del mañana sea un faro en Europa que demuestre que no puede seguir sin sus islas y no tiene que olvidarlas. Hay que ayudarlas en la transición energética y económica. Ustedes cuentan con un patrimonio de la Unesco que hay que proteger, es su baza.

P ¿Parten de un diagnóstico previo para conocer el impacto de las políticas de la UE en la isla?

R No, contamos con algunos datos, la semana pasada estuvimos con expertos para que nos hablaran de la movilidad en las zonas periféricas. Lo importante es la accesibilidad, hay que poder beneficiarse por ejemplo de tasas más ventajosas; estamos en una isla. Sobre todo hay que garantizar la movilidad a los isleños.