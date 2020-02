Francisco Mestre: "Podría haberme enfrentado físicamente a los policías para no dar mi móvil, pero había una orden judicial"

El periodista de Diario de Mallorca, Francisco Mestre, ha relatado hoy cómo transcurrió el día en el que la policía por orden del juez Miguel Florit le retiró el teléfono móvil en su declaración como testigo en el llamado caso Móviles. "Se me llevó al despacho de una secretaria judicial, se cerró la puerta y se me pidió el móvil", ha recordado Mestre, que ha sostenido que "hubiera podido tirarme al suelo con mi móvil y enfrentarme físicamente a los policías, pero había una orden judicial". El periodista ha señalado que "entregué mi móvil porque no tenía otro opción".

Mestre ha relatado como a raíz de la requisa de su terminal "se han terminado mis fuentes, la gente me ha dejado de llamar, incluso amigos que tenía ya no lo son", ha explicado el periodista. "¿Cuál era la alternativa a no cumplir? ¿Cometer un delito de desobediencia?", se ha preguntado el redactor de Diario de Mallorca, que ha asegurado que expresó su disconformidad: "Es obvio que estaba incómodo, no entregué con ganas mi teléfono móvil", ha relatado en su declaración.

Preguntado por la defensa de Miguel Florit por si consideró la existencia de secreto de sumario, Mestre ha señalado que en ese momento el informe que originó la causa no estaba bajo secreto de sumario.

"He quedado marcado", ha lamentado el periodista, que ha explicado que desde entonces se encuentra "en tratamiento" y tomando medicación. "Todo ha cambiado", ha resumido en su declaración, en la que, a preguntas del fiscal superior, Bartomeu Barceló, se ha negado en reiteradas ocasiones a dar detalles de sus fuentes: "No voy a decir nada sobre mis fuentes", ha advertido el periodista al representante del ministerio público.

Previamente a Mestre, ha declarado como perito la facultativa que atendió ese mismo día en el ambulatorio de la Vileta al periodista, relatando como llegó "en situación de ansiedad, muy nervioso", por lo que, tal y como ha relatado, le firmó una baja laboral. El periodista de Diario de Mallorca solicita una indemnización de 30.000 euros por daños morales.