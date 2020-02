Salud pide que se refuercen los controles en los aeropuertos

La consellera de Salud, Patricia Gómez, trasladó ayer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre el nuevo coronavirus, la necesidad de reforzar los controles de pasajeros que pasan por los puertos y aeropuertos ante la especial condición insular de Balears.

Así lo indicó ayer la consellera a su salida de la reunión, convocada de manera urgente tras el brote de coronavirus que afecta a Italia, donde ya hay 283 afectados y siete fallecidos. En este sentido, Gómez llamó a incrementar la información de los turistas y apeló a "que sea más detallada", ante la aparición de nuevos casos en España a través de viajeros procedentes de los países afectados.

La consellera de Salud informó además de una de las principales medidas adoptadas durante el Consejo Interterritorial: la recomendación del ministerio de no viajar "a no ser que sea imprecindible" a los países afectados, China (todas las provincias incluidas Hong Kong y Macao, especialmente Hubei), Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán e Italia (las regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña y el Piamonte). Preguntada por si esa recomendación podría llegar a afectar a Balears en el caso de detectarse nuevos infectados en las islas (ayer se investigaban posibles casos en Eivissa y Menorca), Gómez quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y recordó que en estos momentos "estamos en fase de contención. Hay unos casos muy localizados y estamos estudiando contactos". La responsable de Salud incidió en este punto que hasta el momento no ha habido casos de transmisión comunitaria acreditada en España: "Son todos importados, son de fuera", puntualizó.

Puso énfasis además en la necesidad de atajar el alarmismo ante el virus de Wuhan. "Es una enfermedad con una mortalidad baja, la proporción de estos casos es baja, la de la gripe es más alta pero se ha normalizado entre los ciudadanos y con el coronavirus hay mayor preocupación porque es algo nuevo", destacó. En este punto, la consellera puso en tela de juicio la utilidad de las mascarillas usadas para prevenir contagios. "No se recomiendan, no protegen tanto", señaló Gómez, quien abogó por otras medidas más eficaces como lavarse las manos.

La Conselleria recordó que no hay restricciones para los viajes ni al comercio internacional con las zonas de riesgo, si bien pidió a los viajeros que "apliquen el criterio de precaución". Para las personas que tienen que viajar a estas zonas, Salud recomendó evitar el contacto cercano y directo con personas que puedan sufrir infecciones respiratorias agudas, presenten tos, estornudos o expectoración.