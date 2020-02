La Oficina Anticorrupción aparca su investigación sobre el plus de residencia

La Oficina Anticorrupción no llevará finalmente a Fiscalía la polémica por el plus de residencia que cobran los cargos fichados de la península por Podemos. El organismo dirigido por Jaime Far concluye que en ninguno de los casos analizados existen "irregularidades" en el cobro del sobresueldo de 22.000 euros anuales.

Según avanzó ayer IB3 Notícies, a falta de recibir la documentación solicitada por dos altos cargos, la Oficina Anticorrupción está ultimando las conclusiones de su investigación sobre el plus de residencia que, tal y como informó este diario el pasado mes de noviembre, pese a estar pensado en su origen para los miembros del Govern procedentes de Menorca, Eivissa y Formentera, había servido para remunerar a hasta seis altos cargos de Podemos de fuera de Balears que se habían quedado sin cargo público en sus comunidades autónomas.

El director de la Oficina, Jaume Far, según informó ayer la televisión pública, entiende que no existen irregularidades en el cobro de este sobresueldo de 22.000 euros, que llegó a dividir al Pacto y que PSOE y Podemos salvaron con el voto de Vox, y, por ende, no enviará el caso a la Fiscalía.

Los principales altos cargos que perciben el sobresueldo son la asturiana Paula Valero, directora general de Políticas para la Soberanía Alimentaria; el catalán Félix Alonso, director general de Consumo; el vasco Aitor Urresti, director general de Energía y Cambio Climático; y el palentino Fernando Fernández, jefe de gabinete de la conselleria de Agricultura.

Dudas en algunos casos



Pese a que el cobro de los 1.800 euros mensuales de plus por tener su residencia fuera de Mallorca es totalmente legal, existían dudas por el traslado de facto de la residencia principal de dos de estos cargos del Govern a Mallorca.

La crisis desencadenada a finales del año pasado por el plus obligó a Podemos a atajarla con una propuesta de rebaja del complemento de 22.000 a 12.000 euros que la formación se comprometió a aplicar a sus miembros saliera o no adelante. Desde Ciudadanos, Més, Més per Menorca y El Pi, se reclamó ceñir su cobro a los cargos procedentes de las otras islas.