Asuntos Sociales del ayuntamiento de Palma se hará cargo de Dolores

El Ayuntamiento de Palma se va a hacer cargo de Dolores Prieto, la anciana de 94 años de edad que vive sola y sin ayuda en una sucia vivienda del Polígon de Llevant. Los servicios sociales de Cort, que dirige Antoni Noguera, respondieron ante el reportaje publicado ayer en DIARIO de MALLORCA, en el que se describía la delicada situación de esta mujer, que se pasa el día tumbada sobre dos viejos colchones, con casi la única ayuda de una vecina. Dolores vive en una vivienda donde no hay pared que no tenga telarañas. Sin embargo, es su casa y se niega a abandonarla. A pesar de su oposición los servicios sociales intentan convencerla de que ingrese en un centro, donde será atendida.

Hasta hace poco ella se cuidaba sola. Pero desde que se cayó, ya no puede caminar, ni siquiera para ir al baño, y necesita ayuda urgente. Cada mañana la visita una asistente social, que se encarga de asearla, y después también le llevan la comida a casa, aunque apenas prueba bocado, porque le preocupa más fumar que comer. El resto del día lo pasa sola, tumbada en la cama, esperando la llegada de Margarita, la única vecina que se preocupa de ella. Ha sido esta mujer, y no los servicios sociales, la que le buscó los colchones (que encontró en un contenedor) y se encargó de facilitarle las sábanas y la manta con la que se cubre del frío.

Que la anciana no quiera dejar su casa no facilita las cosas a los servicios sociales. Sin embargo, los técnicos consideran que esta mujer no está en condiciones de decidir permanecer en su casa, (por la cantidad de suciedad y mugre que se acumula), y se está buscando una solución para trasladarla a una residencia. Los servicios sociales de Cort se han puesto en contacto con la fiscalía para buscar una solución urgente a esta situación. La medida que se plantea es declarar la incapacidad de la anciana, pero es un trámite largo y precisa la intervención de un médico, además que es una decisión que le corresponde al juez. Por ello, se busca una solución mucho más rápida, para que Dolores no pase ni un día más de lo necesario bajo estas condiciones tan denigrantes y sea conducida cuanto antes a una residencia social.