Fina Santiago, sobre el escándalo del IMAS: "El problema no se arregla con mi dimisión"

Tenso cara a cara entre la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, y la diputada del PP, Marga Duran, por el escándalo de la explotación sexual de menores tutelados en Balears. Una vez más la consellera Santiago ha dado la cara por la polémica a pesar de recordar que su departamento no tiene las competencias de la tutela de menores. "Admitamos que tenemos un problema social muy grave que no se arregla con mi dimisión", ha reclamado la consellera de Servicios Sociales del Govern.

El Partido Popular ha interpelado hoy a la consellera en el Parlament recriminándole que después del rechazo a la comisión de investigación por los casos de menores tuteladas explotadas sexualmente en Balears. "Nos piden propuestas pero nos esconden información sobre qué ha fallado", le ha reprochado la diputada del PP, Marga Duran, que le ha preguntado "¿qué medidas reales han tomado para que no haya ni una niña explotada?".

"No puedo tomar ninguna decisión cuando no es competencia mía", ha respondido la consellera Santiago, que ha lamentado que "ustedes piden aquí una comisión de investigación por una cosa que tiene lugar en otra institución". Además, la consellera ha alertado que el problema no es sólo de Baleares, poniendo en el debate que la Comunidad de Madrid contrató un servicio de atención a menores tuteladas en riesgo de explotación sexual: "En Baleares igual que el resto de comunidades existe esta vergüenza".

"Admitamos que es un problema social muy grave que no se arregla con mi dimisión", ha defendido la consellera, señalando que "nunca nos hemos escondido y hemos denunciado cada caso a Fiscalía". "Admitamos que tenemos un problema tanto cuando gobiernan ustedes como cuando no gobiernan ustedes", ha planteado la consellera.

"Su intervención es un auténtico escándalo, propia de quien se siente sola y acorralada", le ha replicado la popular Duran, que le ha reprochado que "no puede demostrar que ni una de sus medidas haya sido efectiva".