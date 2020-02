Marlaska reconoce 227 fugas en un año de menores tutelados en Baleares

Un total de 227 menores tutelados desaparecidos en Baleares fueron recuperados en 2019 y lo que va de 2020, según ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes durante la Sesión de Control al Gobierno en el Senado.

A una pregunta del senador de Vox Jacobo González-Robatto sobre "la decisión que adoptará la Secretaría de Estado de seguridad para considerar de alto riesgo las fugas de menores tutelados", el ministro del Interior ha insistido en que hay recuperación de menores desaparecidos de centros de menores.

También ha puesto de relieve la detención de 64 personas mayores de edad por delitos contra la indemnidad sexual a menores en Baleares en 2019 y lo que va de 2020.

Tras celebrar que Vox "ha pasado de criminalizar a los menores, sobre todo extranjeros, a interesarse por lo que hay que interesarse", Grande-Marlaska ha subrayado que la lucha contra la violencia a la infancia y adolescencia es "uno de los primeros objetivos" del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"En cuanto a las desapariciones, abandonos de centros tutelados, hay que ponerse al día, desde el 4 marzo 2019 hay nueva instrucción en Interior, preocupados por las desapariciones, y ya no hablamos de alto riesgo sino de desapariciones voluntarias, forzosas e involuntarias", ha precisado el ministro. "En Baleares en el año 2019 y en lo que llevamos de 2020 ya han sido retornados 227 menores abandonados", ha añadido.

El senador de Vox ha criticado que no se ha abierto una comisión de investigación sobre el caso de explotación de menores tutelados en Baleares y se ha preguntado "dónde están las feministas". "¿Acaso como son menores y no tienen derecho a voto, no tienen quien las defienda?", ha cuestionado.